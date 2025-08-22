A DVTK elnöke megvédte a diósgyőri játékosokat

A labdarúgó Fizz Ligában szombaton este 20.15 órai kezdettel rendezik meg a bajnokság keleti rangadóját, a Nyíregyháza-DVTK labdarúgó mérkőzést.

Sántha Gergely, a DVTK elnöke megvédte játékosait

Fotó: BOON

A mérkőzés előtt Sántha Gergely, a DVTK elnöke közleményében így fogalmazott:

"Az elmúlt három évben a szurkolók mindig a labdarúgócsapatunk mögött álltak, így sokszor vert helyzetből fordítottunk. Tudom, hogy a bajnokság első négy fordulója után van csalódottság és feszültség bennük, így ha a személyemet, illetve a klub vezetését támadás éri, vagy kritikát kapunk, azt elfogadjuk."

De labdarúgóinknak - különösen fiatal játékosainknak és a szakmai - stábnak támogatásra van szükségük. Ők azok, akik a pályán harcolnak a címerért, és az ő teljesítményükön múlik, hogy olyan eredményt érjünk el, amire méltán lehetünk büszkék.

A DVTK erőssé akar válni

Mint fogalmaz: "A klub vezetése rendíthetetlenül elkötelezett amellett, hogy a diósgyőri labdarúgás a DVTK több szakosztályához hasonlóan sikeressé váljon, és a magyar labdarúgás egyik legfontosabb vidéki fellegvára legyen. Az elmúlt szezon második felében számos nehézséggel kellett szembenéznünk, az idei szezonra vonatkozó új szabályok és ajánlások, valamint a korábbi szakmai kihívások miatt csapatunk újjáépítése zajlik - ez a munka azonban lehetőséget is ad arra, hogy együtt, közösen még erősebbé váljunk."