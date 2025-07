Nyolc érkező, új vezetőedző és sérült kulcsember– megismételné tavalyi szereplését a vármegyei klub

Változott a keret

Majd szóba került a nyári játékosmozgás is, amely jelentősen átalakította az együttest.

– A keretben több változás történt, vannak érkezők, de sokan távoztak is. Sajnos még mindig nem beszélhetünk végleges keretről, ami megnehezíti a felkészülést. Ahogy mindenhol, nálunk is az anyagi háttér határozza meg a csapat létszámát és minőségét. Ráadásul van egy kulcsjátékosunk, Nagy Dávid, aki sérüléssel bajlódik, és egyelőre kérdéses, mikor tud újra edzeni – ismertette a helyzetet a vezetőedzője. A tréner ezután kitért a felkészülésre:

– A csapat még Vitelki Zoltánnal kezdte meg a munkát, de ő közben ajánlatot kapott a Diósgyőrtől, amit elfogadott. Így a felkészülés majdnem felénél tudtam átvenni a szakmai irányítást. Azóta természetesen azon dolgozunk, hogy a lehető legjobban felkészítsük a csapatot, és egy hasonlóan jó szezont produkáljunk, mint a tavalyi. Amíg azonban nem alakul ki a végleges keret, csak annyit tudok mondani: célunk, hogy a bajnokság első feléhez tartozzunk, és bízunk benne, hogy a sérülések sem fognak minket hátráltatni – zárta gondolatait a vezetőedző.