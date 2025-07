Nagy vérfrissítés –Tizenhatan hagyták ott az észak-borsodi klubot

A Putnok FC csapata a 2024/2025-ös szezonban, az NB III Észak-Keleti csoportjában a tabella harmadik helyén zárt. Az észak-borsodi klub télen a negyedik helyről várta a tavaszt és kevesen tippeltek volna arra, hogy a PFC a feljutás közelébe kerülhet. A PFC-nél be is adták a licenszkérelmet az NB II-re, hogy ha úgy alakul, akkor adminisztratív akadálya ne legyen a részvételüknek (persze csak a sikeres osztályozót követően), de erre nem került sor, mert a bajnoki címet, és ezzel ezen jogot a Karcagi SE szerezte meg.

Javában zajlik a munka a Putnok FC-nél. Fotó: Putnok FC

Putnok FC: Átvett első hely

A putnokiak vezetőedzője (aki folytatja korábban megkezdett munkáját), Szala Ákos így emlékezett vissza az előző szezonra:

– Az előző idényre való felkészülés egy nagyon rövid pihenő után kezdődött, ugyanis nem sokkal előtte még NB II-es osztályozót játszott a csapat. Ez egy kicsit más felkészülést igényelt, mint ami optimális, és emiatt a rajtnál kicsit be is ragadtunk. Ennek ellenére a csapat ezen időszakban hitt magában, és mindvégig kemény edzéseket végeztünk, mert tudtuk, hogy ez elengedhetetlen a későbbi jobb szerepléshez. Tizenegy pont hátrányt szedtünk össze az éllovasokkal szemben, de a tavaszi szezont kilenc mérkőzésből kilenc győzelemmel kezdtük, ennek következményeként át tudtuk venni az első pozíciót. Ekkor következett egy rangadó a Karcag otthonában, ahol amatőr adminisztrációs hibák miatt úgy kezdődött el a mérkőzés, hogy az első öt percben kétgólos hátrányt szedtünk össze, és el is veszítettük a találkozót. Biztos vagyok abban, ha ez az amatőr hiba nem történik meg, akkor újból bajnoki címet ünnepelhetett volna Putnok városa. Azonban ez a vereség és főként a mikéntje olyan sebet ejtett a csapaton, ami után nem tudtuk visszanyerni azt a motivációt, ami szükséges lett volna. Ebben az időszakban is értünk még el sikereket, és utólag büszkévé tesz, az a tény, hogy az elmúlt 3 évben harmadszor végeztünk a dobogón az NB III-ban. – nyilatkozta Szala Ákos.

Óriási kihívások előtt

A szakvezető elárulta, hogy tizenhat játékos is távozott a klubtól, mindössze négy játékos maradt a tavalyi keretből, több okból tevődött össze a keret ekkora átalakulása. Így aztán ,,Nagy kihívás, hogy egy teljesen új csapatot kell építeni" – kérdésünk sem maradhatott el:

– Óriási kihívás, sőt, talán az eddigi legnagyobb kihívás az edzői karrieremben, mert jelenlegi játékoskeretünk átlagéletkora, 20,4 év. Ez még a tartalékcsapatokat számítva is véleményem szerint a legfiatalabb átlagéletkorral rendelkező csapat lesz a bajnokságban. Nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hogy 17-18 fős teljesen új játékoskeretet összecsiszoljak, mert ahhoz idő kell, hogy megtaláljam azt a szerkezetet, mint labdás, mint labda nélküli játékban, amelyre a mi jelenlegi játékosprofiljaink adottak – fogalmazta meg.

Utána azt kérdeztük, hogy mit vár, hová kalibrálható előzetesen a PFC ebben a mezőnyben, ahol már van egy szomszéd, az Ózd-Sajóvölgye is. Vagyis ez a párharc majd igazán pikáns lesz...

– Nem gondolom, mert jó viszonyt ápol a két csapat, szakmai stábok, vezetőség is. Konkrét célokat az 5-6.forduló után tűzünk ki, de aki ismer, az tudja, hogy lehetünk bármilyen fiatalok, mi minden mérkőzésen a győzelem érdekében fogunk pályára lépni, és természetesen a legjobbak szeretnénk lenni. Valamint az is ad kellő motivációt, hogy meg akarjuk mutatni, hogy korai volt leírni ezt a fiatalokból álló, lesajnált csapatot – zárta a gondolatait a szakvezető.