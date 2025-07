Megragadni a magasabb osztályban

A labdarúgó vármegyei I. osztály 2024/2025-ös szezonjának bajnoka az Ózd-Sajóvölgye csapata lett, így osztályozó csatát vívhattak a magasabb osztályban való szereplésért.

Az Ózd-Sajóvölgye vasárnap az Eger SE-t látja vendégül. Fotó: Sajóvölgye Focisuli

Ózd-Sajóvölgye: három hetet veszítettek

A harmadik vonalért zajló osztályozót kettős győzelemmel zárta az észak-borsodiak labdarúgócsapata. Az ózdiak a Hajdúnánás FK otthonában 3–0 -s sikert arattak, a visszavágón hazai környezetben 2–0 -ra múlták felül ellenfelüket, így Ózdon a feljutást ünnepelhették. Az új idényre való felkészülésről Benczés Miklós, az Ózd-Sajóvölgye szakmai tanácsadója az alábbiakat fogalmazta meg:

– Az Ózd-Sajóvölgyének rövidebb felkészülési idő állt rendelkezésre, mint a tavaly NB III-ban szerepelt csapatoknak. A vármegyei I. osztályú bajnokság egy héttel tovább tartott és ezt követően még két hétvégén ki kellett vívni a feljutást, amit sikerrel tettünk. Ezzel gyakorlatilag három hetet veszítettünk, mert ez a lebonyolítás nem az amatőr csapatoknak kedvez, gyakorlatilag így három hetünk maradt a felkészülésre, ami egy új csapat építésénél nem túl szerencsés.

A szakmai tanácsadó szót ejtett a keret átalakulásáról is:

– A klub vezetésével egyetértésben nem igazoltuk sok játékost, bizalmat szavaztunk azoknak a srácoknak, akik kivívták a feljutást. A klubhoz érkeztek fiatalok, hiszen a fiatalszabálynak meg kell felelni az NB III-ban. A DVTK-tól Miskolczi Donát, akit gyakorlatilag visszaigazoltunk, hiszen Sajóvölgye-nevelésű játékos. Gáti Ádám is nálunk folytatja, aki Szegedről a Miskolci Egyetemen folytatja tanulmányait és így csatlakozik a kerethez. Két rutinos játékost is sikerült szerződtetnünk a Putnok FC-től, Tordai Balázs és Pócsik Botond személyében. Jónás Krisztián fiatal sajóbábonyi tehetség is nálunk folytatja. Velünk készül még Oláh Marcell, Lovas Máté, Havasi Dominik, akik saját nevelésű játékosaink.

Új hadrend

Utánakérdeztünk, hogy milyen állapotban van fizikailag és mentálisan a csapat:

– A felkészülés mellett a nyári pihenő is rövid volt, ennek ellenére igyekeztünk szakmailag megfelelően összeállítani a terhelést a csapat számára. Változott a taktikai felfogás, más játékrendszert választottunk, a szakmai stáb egy új hadrendet próbál kialakítani a magasabb osztályban. Egy olyan csapatnál, amelyik kiharcolja a feljutást, az a legfontosabb, hogy megragadjon a magasabb osztályban, nekünk is ez a célunk az első éven.