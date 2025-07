Egy dobogón az olimpiai bajnokkal

A július 26-án, szombaton, Torontóban megrendezett futamon mutatkozott be a meghívásos Supertri-versenysorozatban a Lehmann Csongor, aki az olimpiai bajnok brit Alex Yee mögött a második helyet szerezte meg.

Lehmann Csongor (balra) ismét kiváló eredményt ért el. Fotó: TTK

Lehmann Csongor a dobogó második fokára állhatott

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub Európa-bajnok, olimpiai 11. helyezett, világkupa-győztes kiválósága először vett részt a kieséses rendszerű erőpróbán. A négy, egyenként 4-4 női és férfi versenyző alkotta csapatok tagjaira három, a sorozat nevéből adódóan szupersprint távú futam teljesítése várt. Nehezítő tényező volt, hogy a futamok között mindössze 6-6 perc volt a pihenő. A 300 méteres úszásból, 4 km kerékpározásból és 1 km futásból álló első futamban a Team Stars&Stripes együttesét erősítő Lehmann Csongor fantasztikus versenyzéssel megnyerte a kerékpáros szakaszt, majd elsőként kirohanva a depóból a futás során sem tudták megakadályozni, hogy első legyen, másodikként az egyéni olimpiai bajnok brit Alex Yee érkezett célba. Lehmann Csongor a két szakasz sikerrel rövidítési lehetőséget (short chute) nyert az utolsó futásra. Érdekesség, hogy a futamonkénti két kieső egyike a mindhárom olimpiai éremmel rendelkező brit Jonathan Brownlee volt.

A második futamban az elsővel azonos penzumok vártak a résztvevőkre. Itt a világbajnoki címmel is büszkélkedő Alex Yee akarata érvényesült, így ő gyűjtötte be a short chute-t. Csongor a 4. helyen jutott be a már hendikepes rendszerben lebonyolított harmadik, a végső helyezésekről döntő körbe. Itt a 300 méter úszás és a 4 km kerékpározás mellett 2 km futást kellett teljesíteni. Elsőként rajtolt Yee, akit 2 mp múlva a világranglista 6. portugál Vasco Vilaca és újabb 1 mp elteltével a világranglista 5. Lehmann Csongor követett a vízbe, ahonnan szorosan egymást követve jöttek ki. A gyors kerékpározás során Csongor végig az első három helyen tekert, majd elsőként kezdte meg a futást, ahol nem sokkal később a „futógép” Yee állt az élre, de Csongor a rövidítési lehetőségig ott tudott maradni mögötte, Vilaca-val együtt. A Yee és Lehmann által kiharcolt mintegy 10 méteres rövidítés pont elég volt ahhoz, hogy Vilaca már ne tudja őket utolérni a célig, sőt addig még tovább távolodtak tőle. A sérülése után most visszatérő olimpiai bajnok futására ezúttal sem volt ellenszer, de mögötte, a második helyen, mindössze 4 másodperc különbséggel a tiszaújvárosi színeket képviselő Lehmann Csongort köszönthették a célban.