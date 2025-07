Szintet lépett a borsodi község focicsapata – a polgármester szerint a sport megmentheti a fiatalok életét

Tíz pontos előnnyel nyerte meg a 2024/25-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei III. osztály Dél csoportját a Körömi SK csapata, és ezzel feljutott a vármegyei II.-be. Bár Köröm egy apró település, az itt élők mindent megtesznek azért, hogy a sport és a foci továbbra is a közösségi élet szerves része maradjon. Tóth Tibor polgármester, aki már öt évtizede küzd a körömi labdarúgásért, bár 2023-ban elköszönt edzői pozíciójától és ,,visszavonult" a focitól, most nyilatkozott a jelenlegi célkitűzésekről, és arról, miért fontos, hogy a fiatalok tehetségüket és szabadidejüket jó dolgokra fordítsák.

A Körömi SK csapata tíz pontos fölénnyel szerezte meg a bajnoki címet

50 éve a Körömi SK csapatáért

– Bár már visszavonultam az edzősködéstől, a futballt nem lehet igazán abbahagyni. Aki egész életét a sportnak szentelte, az soha nem tud és nem is akar elszakadni tőle. Amíg élek, mindent megteszek azért, hogy Köröm községben a futball jelen legyen, és továbbra is erős maradjon – mesélte Tóth Tibor, a település polgármestere. Majd hozzátette: – 50 évvel ezelőtt kerültem Körömbe, és akkor indítottam útjára a helyi sportéletet. Megérte, hiszen ma már elmondhatjuk, hogy 40 éve folyamatosan van labdarúgás Körömben. Hála Istennek, mostanra visszajutottunk a vármegyei II. osztályba, a „nagyobbak közé”. Bízom benne, hogy itt is tudunk maradni, hiszen az elmúlt években gyakran megtapasztaltuk, milyen feljutni, majd visszaesni, most viszont szeretnénk megtörni ezt a hullámzást – fogalmazta meg Köröm polgármestere.

Tóth Tibor

Jó kezekben

– Külön gratuláció Tóth Róbert vezetőedzőnek, aki tovább viszi azt az utat, amelyet én annak idején kijelöltem. Nagyon tehetséges játékosaink vannak, a csapat jó úton jár. Túl nagy álmokat soha nem szabad kergetni, de célokat igenis lehet és kell kitűzni. Az egyik nagy cél már teljesült: visszajutottunk a vármegyei II-be, és a srácok a pályán bizonyították tehetségüket. Fontos, hogy a fiatalokat a sportra ösztönözzük, különösen a mai, sok szempontból nehéz társadalmi helyzetben. A szabadságnak vannak jó és rossz oldalai is: sajnos sokan látják a negatív következményeket, mint például a kábítószerek veszélyeit. Ha csak néhány fiatal dönt úgy, hogy inkább sportol, focizik, az már óriási siker számunkra.