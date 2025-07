Ami eddig hihetetlennek tűnt, az vasárnap megtörténik– Felcsúton debütál a Kazincbarcika

A Kolorcity Kazincbarcika SC fennállása során először szerepel az NB I-ben, és július 27-én, vasárnap este 20 órától megkezdi élvonalbeli szereplését. A KBSC együttese a nyitófordulóban Felcsúton lép pályára a Puskás Akadémia ellen, amely a hét közepén még nemzetközi porondon is helytállt: csütörtökön Cipruson az Aris Limassol vendégeként 3–2-es vereséget szenvedett a Konferencia Liga selejtezőjének első mérkőzésén.

Az új mezek is elkészültek a történelmi szezonra. Fotó: KBSC

Átalakulások a KBSC-nél

A klubnál jelentős változások történtek a feljutást követően. A tavalyi NB II-es sikercsapat több játékosát is elveszítette: sokan szabadon igazolhatóként távoztak, másokat kölcsönszerződésük lejárta miatt engedtek el, és a Diósgyőrrel való együttműködés megszűnése is hozzájárult a keretalakuláshoz. A helyükre új futballisták érkeztek, illetve több korábbi játékos is szerződést hosszabbított vagy kölcsönből tért vissza. A szakmai munka irányítását is új vezető vette át: a szezont még Erős Gáborral zárta a klub, azonban a vezetőedző a feljutás után távozott a Vasashoz, helyére pedig Kuttor Attila érkezett, aki korábban több NB I-es csapatnál is bizonyított. Kuttor szerint jól sikerült a keret kialakítása, és a stáb összeállítása is ígéretesen alakult:

– Nem szoktam azt mondani, hogy nagyon jól sikerült a felkészülés, inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy majd a tétmérkőzéseken kiderül, hogy nézünk ki – fogalmazott Kuttor Attila. – A munkát, amit terveztünk, elvégeztük. Annál többet nem tudunk tenni, mint hogy mindent megteszünk, és most mi is kíváncsian várjuk, hogy ez mire lesz elég az első osztályban. Nem szeretem az esélylatolgatásokat, mert hála Istennek a labda gömbölyű és a legigazságtalanabb sportág a futball, ezt pedig szeretnénk mi a legjobb tudásunk szerint kihasználni. Ez egy hosszú bajnokság, egy hosszú távú verseny, emlékezhetünk rá, hogyan indult tavaly a Győr az első öt fordulóban, és utána hol végeztek. Abban bízunk, hogy minél hamarabb összeállunk és fel tudunk fejlődni egy olyan szintre, amilyenre szeretnénk. Annak is megvan az előnye, hogy minket mindenki a sor végére vár, és első számú kiesőnek vagyunk elkönyvelve, de nem szeretnénk beváltani ezeket a jóslatokat. Harcolni fogunk az utolsó leheletünkig, szeretnénk szép futballt bemutatni, hétről-hétre fejlődni. Olyan bátor játékot képzelünk el, amivel eredmények is párosulnak.