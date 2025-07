,,Ha más csapatban lennék, lehet én is a Barcikát mondtam volna, mint egyik kiesőjelölt"

A labdarúgó NB I 2025/2026-os szezon, 1. fordulójának záró meccsét vasárnap késő este rendezték meg Felcsúton, a Pancho Arénában, ahol az élvonal borsodi újonca, a Kolorcity Kazincbarcika SC vendégeskedett. A végeredmény 2-1 lett a hazaiak, a Puskás Akadémia FC javára.

A Kazincbarcika góljának szerzője: Sós Bence (38) Fotó: KBSC

Kazincbarcika: nincs teljesen kész

Az első barcikai találatot az a Sós Bence szerezte, aki a szerb bajnokságban szereplő Topolyától került kölcsönbe Kazincbarcikára. A középpályás – aki ezúttal más szerepkörben futballozott – számára nem ismeretlen a vármegye, hiszen 2016 január, és 2017. június között a Mezőkövesd Zsóry FC játékosa volt. 15 NB II-es, valamint 20 NB I-es mérkőzésen húzta magára a dél-borsodiak dresszét.

– Üresen álltam, felismertem a lehetőséget, amit ki tudtam használni, örülök, hogy gól lett – nyilatkozta Sós Bence. – Vegyes érzések kavarognak bennem. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik lehetővé tették, hogy újra Magyarországon játszhassak. Köszönöm a TSC elnökének, Zsemberi Jánosnak, aki lehetővé tette, hogy hazajöjjek. A család szempontjából azt tartottuk szem előtt, hogy kisfiam kezdi az óvodát és köszönöm a Barcikának, hogy lehetőséget adtak, hogy hozzájuk jöhettem egy évre kölcsön. Élvezem a munkát a mesterékkel, a játékosokkal, az első perctől kezdve megtaláltuk a közös hangot. Felcsúton 2-1-re kikapni... Fájdalmas a vereség, de voltak lehetőségeink, védekeztünk, küzdöttünk, mint malac a jégen, az első félidőben volt egy nagy helyzetünk, ha azt kihasználjuk, lehet másként alakul a mérkőzés. Azt beszéltük a szünetben, hogy ne maradjunk benn az öltözőben, erre a mi ziccerünk után gólt kaptunk, ilyen a futball... Nincs teljesen kész a csapat, dolgoznunk kell még, 21 új játékos jött, mindenkinek látnia kell, hogy idő kell, vannak, akik most debütáltak az élvonalban. Nem tudok mást mondani, minthogy foggal-körömmel fogunk harcolni. Én is láttam, eljutottak hozzám is a hírek, hogy mindenki leírt minket, ha más csapatban lennék, lehet én is a Barcikát mondtam volna, mint egyik kiesőjelölt, hiszen újoncként ez normális. Próbáljuk minden mérkőzésen beleadni a maximumot, mindenkinek nagyon jó a hozzáállása, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

A Kolorcity Kazincbarcika a bajnokság 2. fordulójában a bajnoki címvédő Ferencváros vendége lesz szombaton 20.15-től.