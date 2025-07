Történelmi gól a történelmi meccsen

Vasárnap este a Fizz Liga első fordulójának zárómérkőzését a Kolorcity Kazincbarcika játszotta Felcsúton a Puskás Akadémia ellen. Kuttor Attila ugyanazt a tizenegy játékost jelölte a kezdőcsapatba, akiket a Nagymihály elleni utolsó felkészülési mérkőzésen láthattunk. A történelmi mérkőzésre 1200 néző látogatott ki.

Kártik Bálint első élvonalbeli mérkőzését játszotta. Fotó: Nemzeti Sport

Hazai fölény

A mérkőzés elején a hazaiak rögtön jelezték támadó szándékaikat, miután Soisalo egy látványos lövéssel a léc alá zúdította a labdát, de a találatot a játékvezető nem adta meg, mivel előtte Colley lesen tartózkodott. Így korai hazai gól helyett maradt a 0–0. Az 5. percben a Puskás Akadémia tovább nyomott. Lukács beadását Nagy Zsolt fejelte kapura az ötösről, Gyollai ujjheggyel még belekapott a labdába, amely a kapufára pattant, majd onnan kifelé vágódott. Az első igazán nagy ziccer volt ez volt hazaiak számára. A Kazincbarcika a 13. percben vezette első komoly támadását, és rögtön gólt szerezhetett volna: Szabó Máté 20 méterről tekerte a labdát a hosszú sarok irányába, amely végül a felső lécen csattant. A 18. percben Markgráf lendületesen tört előre a bal oldalon, majd éles szögből megcélozta a kaput. Gyollai ezúttal is résen volt, oldalra tolta a labdát. Rögtön utána Colley adta be jobb oldalról, a hosszún érkező Nagy Zsolt lövését Polgár blokkolta. A 35.percben a Puskás védelme eladott egy labdát a középpályán, amelyre Szabó Máté csapott le, már csak Markek állt vele szemben, ám gyengén a kapus kezébe lőtte a labdát. A félidő előtt öt perccel még egy újabb lövésig eljutott a borsodi alakulat, Slogar szabadon lőhetett, de lövése középre ment, így Markgráf fogta azt. Erdős József mindössze egy percet hosszabbított az első félidőben, amely történések nélkül lepergett. Gól nélkül zárult az első félidő. A Puskás dominált, sok helyzetet kialakított, azonban ez nem párosult találattal. A Kazincbarcikának ugyan kevesebb lehetősége volt de azokból kétszer is gól születhetett volna.

Colley volt a Puskás Akadémia legjobbja. Fotó: Nemzeti Sport

Történelmi gól

A félidőben mindkét csapat cserélt: A hazaiaknál Lukács helyére érkezett Dárdai, a Kazincbarcikánál pedig Könyves váltotta Prossert. A 47. minutumban már gólra tudta váltani a helyzetét a Puskás. Szabó lövését blokkolták a felcsútiak, ezután Dárdai ugratta ki Colleyt, aki mindenkinél gyorsabb volt, Gyollai mellett eltolta a labdát, és az üres kapuba passzolta azt 1-0. Az 51. percben ismét Colley került helyzetbe, de a kapu fölé fejelt. Egy percre rá Colley már növelni tudta a Puskás előnyét: Egy szögletet követően ő ugrott a legmagasabbra és fejelt a kapuba 2-0. Az 59. percben Szabó szépen indította Könyvest, akit Maceiras buktatott, és kapott érte sárgát. A 60. percben kettőt is cserélt a Puskás Akadémia: Németh András váltotta Colleyt, Dusinszki pedig Soisalot. Két perc múlva Kuttor Attila is cserére szánta el magát, Szabót váltotta Makrai. A Barcika kissé kinyílt így a Puskás többször is könnyeden a vendégek kapuja elé tudott kerülni, de Gyollainak nem kellett védenie. A 75. percben Németh bombája veszélyesen ment, viszont Meshki fejéről szögletre pattant a labda. A 77. percben Duartét váltotta Harutjunjan, két perccel később pedig Baranyai érkezett a pályára Slogar helyett. A Barcika az utolsó tíz percben többször is próbálta feltörni a Puskás védelmét, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. Erdős játékvezető két percet hosszabbított. A hosszabbítás azonban nem pergett le eseménytelenül, mint az első félidőben. A 92.percben szépített a KBSC! Makrai passzát követően Sós Bence 28 méterről gyönyörű gólt vágott, megszerezve a történelmi gólt 2-1. A Kazincbarcikának már nem volt ideje az újabb gólra, így a mérkőzés 2-1-es hazai sikerrel ért véget.