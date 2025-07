Csatárok távoztak az újonctól

Két játékos is távozik az élvonal újoncától, a Kolorcity Kazincbarcika SC csapatától. Herjeczki Kristóf és Pintér Ádám sem lesz részése a Barcika története első NB I-es évére készülő gárdájának. Herjeczki Kristóf tavaly nyáron érkezett a KBSC-hez. A 27 éves támadó, 12 alkalommal kezdőként, tizenötször csereként jutott szóhoz, amelyeken 2 gólt rúgott. Pintér Ádám is egy évet töltött a kék-sárgáknál, a csatár 24 mérkőzésen, nyolcszor kezdőként, tizenhatszor pedig csereként lépett pályára. Pintér Ádámra le is csapott a Mezőkövesd Zsóry FC.

Herjeczki Kristóf a Kolorcity Kazincbarcika csatára távozott. Fotó: KBSC