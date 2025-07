Nemzetközi ellenféllel zárta le a felkészülést a KBSC

Kazincbarcikai gól

A mérkőzést a Nagymihály kezdte aktívabban, míg a Barcika eleinte inkább az ellenfél feltérképezésére koncentrált. Az első tíz percben komoly helyzet nem alakult ki, a vendégek ugyan többet birtokolták a labdát, de nem tudtak igazi veszélyt teremteni. Az első kaput eltaláló lövést a 12. percben jegyezhettük fel, amikor Paulauskas egy hosszú indítás után próbálkozott, de Gyollai magabiztosan hárított. A Kazincbarcika ebben az időszakban az átmenetekből próbált építkezni, ám a támadásokat többnyire pontatlan passzok törték meg.

A hazaiak első nagy lehetőségéből egyből gól is született. A 33. percben egy szabadrúgás utáni kifejelt labdát középre tettek vissza, majd Meshki érkezett, és a rövid sarokba lőve megszerezte a vezetést, 1-0. A gól láthatóan megnyugtatta Kuttor Attila csapatát, amely ezt követően bátrabban játszott, és több ígéretes helyzetet is kidolgozott a félidő előtt. Szabó előtt is adódott ziccer egy eladott labdát követően, ám a kifutó kapus mellett nem tudta pontosan elhelyezni.