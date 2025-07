NB I-es csapat is pályára léphet a Hódoscsépány ellen – komoly célkitűzések a vármegyei klubtól

Tizenegy pontos előnnyel nyerte meg a 2024/25-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei III. osztály Észak-csoportját a Hódoscsépányi SE együttese, és ezzel feljutott a vármegyei II-be. A csapat nemcsak a bajnoki címet szerezte meg, hanem a Magyar Kupában is felkerült a főtáblára – ezzel pedig új fejezet kezdődhet a kis falu futballtörténetében.

A Vármegye II.-nek is komoly célokkal vág neki a Hódoscsépányi SE.

Erősít a Hódoscsépány

Csépányi Róbert, Hódoscsépány és környékének önkormányzati képviselője, egyben a klub elnökségi tagja értékelte a mögöttük hagyott szezon sikerét és a jövőre vonatkozó célkitűzéseket:

– Hála Istennek, magabiztosan nyertük meg a bajnokságot, de ez volt a célunk is az idény elején. Minden játékos megérdemli az elismerést, hiszen kiválóan teljesítettek egész évben. – mondta Csépányi Róbert. – A csapat a sikeres szereplés után természetesen nevezett a vármegyei II. osztályba, amelynek ugyanilyen célokkal vágunk neki. A jelenlegi játékoskeretet egyben tartjuk, de 3-4 magasabb szinten játszó, komolyabb képzettségű futballistával szeretnénk erősíteni. Nem titkolt célunk, hogy a dobogó valamelyik fokára felérjünk – árulta el.

Mindent megtesznek

– A klub történetének egyik legnagyobb eredménye az, hogy a MOL Magyar Kupa főtáblájára is feljutottunk – fogalmazott Csépányi Róbert. – Ez hatalmas siker számunkra, talán a legnagyobb a klub eddigi történetében. Augusztusban kezdődnek a küzdelmek, és bízunk benne, hogy egy-két fordulót sikerül megélnünk. Tudjuk, hogy egyre erősebb ellenfelek jönnek, gondolok itt a Gyulaháza csapatára is, akikkel az első fordulóban mérkőzünk majd meg, de mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért. Ha esetleg megélnénk a harmadik fordulót is és ott NB I-es vagy NB II-es csapatot kapnánk, az már önmagában élmény lenne, akár ezren is kilátogatnának egy ilyen meccsre. Még akkor is, ha nem mi lennénk az esélyesek – fogalmazott.

– A Hódoscsépány SE fejlődése mögött komoly közösségi összefogás áll. A helyi önkormányzat támogatása mellett szponzorok is segítik a klubot, és új támogatók bevonása is folyamatban van. Ha ezek a tárgyalások sikerrel zárulnak, még több anyagi forrás áll majd rendelkezésre, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a játékosainknak megfelelő körülményeket biztosítsunk a következő szinten is. A csapat hazai pályája is méltó a megyei másodosztályhoz, rendszeresen karbantartott, gondozott gyep várja a játékosokat.