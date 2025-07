Herczeg Áron világbajnok a magyar csapattal

A Miskolci Sportiskola színeit képviselő Herczeg Áron július 20-án, vasárnap, a dél-afrikai U17-es korcsoportos öttusa világbajnokságon aranyérmes lett a magyar csapattal.

Gyepessy Domonkos (balról), Szécsi Nemere, Herczeg Áron és Mitró Milán Johannesburgban. Fotó: Geleta Balázs

Herczeg Áron nagyot hajrázott

A Magyar Öttusa Szövetség tájékoztatása szerint, a johannesburgi U17-es öttusa-világbajnokságon Szécsi Nemere negyedik legjobb vívásával rögtön potenciális érmessé lépett elő, amit csodálatos további számokkal támogatott meg, és végül tizenkét pontos előnyben, elsőként szakította át a célszalagot, mellyel egyéni világbajnok lett! A Miskolci Sportiskola színeit képviselő Herczeg Áron éppen fordítva nyitott, a vívás után, a 31. helyen kicsit elveszettnek tűnt a nap számára. Aztán megnyerte az OCR-t, harmadik lett úszásban, és hatodik laser runban, így összetettben felkapaszkodott a 6. helyre! Gyepessy Domonkos és Mitró Milán között egyetlen pont döntött a végén, mindketten rendkívül stabil számokat hoztak. A csapatba végül az egyéniben nyolcadik helyet szerző Domonkos fért be, de a kilencedikként célba futó Milán is minden dicséretet megérdemel. A 3., 4., és 11. helyeket felmutató egyiptomi gárdával kifejezetten szoros volt a versenyfutás, de a Szécsi-Herczeg-Gyepessy trió tizenhat pontos különbséggel, elhozta Dél-Afrikából a csapat aranyérmet is.