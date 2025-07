,,Mi játszottunk, az ellenfél pedig rúgta a gólokat"

Az Újpest FC otthonában 3–1 -re kikapott a DVTK péntek este a Fizz Liga 1. fordulójában.

A DVTK vereséggel kezdte az új idényt. Fotó: Török Attila.

DVTK: védekezésben fejlődni

A vezetőedzők így értékelték a mérkőzést:

Damir Krznar (Újpest): –Természetesen nagyon örülök a győzelemnek, ez kellett a jó indításhoz, de ahogy elértük a sikert, az nem feltétlenül nyerte el a tetszésemet, nem vagyok maximálisan elégedett. Remélem, a következő meccsen kiküszöböljük azokat a hiányosságokat, amiket most tapasztaltam. Úgy érzem, a csapatom kicsit küszködött, lehet, nagy nyomást tett a játékosaimra, hogy telt ház előtt játszottunk.

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Persze, hogy nem vártuk azt, hogy már a harmadik percben hátrányba kerüljünk, ahogyan azt sem, hogy a félidő utolsó percében újabb gólt kapjunk, ilyenre nem számíthat egy edző. Az első félidőben maximális önbizalommal játszottunk, kontroll alatt tartottuk a meccset akkor is, amikor nálunk volt a labda, és akkor is, amikor az ellenfélnél. Ez igen furcsa kijelentés is lehet, hiszen 2-0-ra vezetett az ellenfél, de ha alaposabban megnézzük az eseményeket, akkor azt láthatjuk, hogy mi játszottunk, az ellenfél pedig a gólokat rúgta. A második félidőben is magabiztosan kezdtünk, ekkor nagyjából egyenlő erők küzdelmét láttuk, de amikor az ellenfél megszerezte a harmadik gólját, aztán pedig jött a kiállítás, akkor eldőlt minden és véget ért a mérkőzés. A félidőben arról beszéltünk, hogy nagyjából ellenőrzés alatt tartjuk a meccset, szerezzünk egy gólt, és utána hátha jönni fog minden. Éreztük azt, hogy a miénk a mérkőzés, van még esélyünk, 2-1 után meg is éreztük, hogy mehetünk előre, utána pedig két egyéni hiba következtében gólt kaptunk és piros lapot. Sanicaninról egy rossz szót nem szeretnék mondani, hiszen tudni kell, hogy lázasan vállalta a játékot, ugyanakkor a kispadon nem voltak belső védőink, úgyhogy kénytelen volt játszani. Összességében voltak pozitívumai ennek a találkozónak, ezen az úton tovább haladva fogunk még sikereket elérni. Nagyon sok pozitív dolgot láttam, ezeket szeretnénk felhasználni, és nemcsak a mai napnak, hanem az edzőtáborban lejátszott meccseken látott pozitívumokat is szeretnénk hasznosítani. Ugyanakkor el kell ismerni, rengeteg dologban fejlődnünk kell még, elsősorban a védekezésben.