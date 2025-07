Hidegzuhany a szezonnyitón

Fordulást követően

A szünetben egyik csapat sem cserélt. A második játékrész elején a hazai B-közép tartott pirotechnikai bemutatót, majd a diósgyőriek is látványos koreográfiát mutattak be, melynek eredményeképp füst borította be a pályát, így pár percre megállt a játék. Tíz percet követően óriási lehetőség adódott a piros-fehérek előtt. Bényei gurított az alapvonalról, Gera eresztett el egy lövést, azonban a 16-os belül Saponjic ellen szabálytalankodtak. A VAR vizsgálat után büntetőt ítélt Bognár. A 11-eshez a sértett Saponjic állt és a magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt, 2–1. Hamar jött a válasz a liláktól, jobb oldalról beadott lövést Matko fejelt a kapu bal felső sarkába, 3–1. Izgalmakban nem volt hiány, a 65. percben megfogyatkozott a DVTK. Brodic indította Matkot, akivel szemben Sanicanin szabálytalankodott. Bognár egyből piros lapot mutatott fel Sanicaninnak. Radenkovic kettős cserét hajtott végre, Bényeit az a Mucsányi váltotta, aki nyáron Újpestről érkezett, Jurek helyére Holdampf érkezett. Megzavarta a DVTK-t a bekapott gól és a kiállítás, ami meg is pecsételte a sorsukat. Az újpestiek mélységi indításokból négy ziccert is kialakítottak, állandó gólveszélyt jelentve a diósgyőri kapura. A diósgyőri szurkolókra most sem lehetett panasz. Radenkovic öt minutával a vége előtt újabb újoncot küldött Sajbán személyében a pályára, aki Acolatset váltotta. A hét perces hosszabbításban a csereként beálló Komlósi 18 méterről leadott lövése a keresztlécről jött le. Az Újpest végig kezében tartva, megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Labdarúgás: Jegyzőkönyv Újpest FC – Diósgyőri VTK 3–1 (2–0) Budapest, Szusza Ferenc stadion, 10011 néző. V.: Bognár (Kóbor, Ország). Újpest: Piscitelli – Bese, Nunes, Duarte, Gergényi – Lacoux, Ademi – Matko, Ljujic, Horváth – Brodic. Vezetőedző: Damir Krznar. DVTK: Sentic – Gera, Kecskés, Sanicanin, Szakos – Esiti, Vallejo –Acolatse, Bényei, Jurek – Saponjic. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic. Csere: Ademi helyett Fiola a 59. percben, Bényei helyett Mucsányi a 67. percben, Jurek helyett Holdampf a 67. percben, Horváth helyett Medeiros a 69. percben, Brodic helyett Vlijter a 78. percben, Lacoux helyett Rasak a 78. percben, Ljulic helyett Beridze a 78. percben, Acolatse helyett Sajbán a 85. percben, Esiti helyett Komlósi a 90. percben. Sárga lap: Sanicanin (31.), Kecskés (47.), Acolatse (55.) illetve Horváth (35.), Ademi (58.), Brodic (65). Piros lap: Sanicanin (65.) Gólszerző: Horváth (3., 45-+3.), Matko (63.) illetve Saponjic (55.)