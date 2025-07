Hárman kezdőként, ketten csereként debütáltak

A Fizz Liga 1. fordulójában nyitómérkőzésén Újpesten vendégszerepelt a DVTK. A vasgyáriak kezdőjében helyett kapott három új igazolás is: Kecskés, ő a védelem közepén jutott szóhoz, Esiti, akinek a középpályán adott lehetőséget Radenkovic edző, továbbá Saponjic, mint csatár.

Kecskés hat alkalommal szerepelt a válogatottban, nyolc év után játszik újra magyar klubban. Újpestre ellenfélként érkezett, hiszen korábban, 2015 és 2017 között viselt lila-fehér szerelést. Kecskés végig a pályán volt, 47. percben sárga lapot kapott. A második bekapott gól előtt rajta pattant meg a labda, mielőtt Sentic testéről a labda a hálóba került. Egy védelem teljesítményét mindig jellemzi valamilyen mértékben a kapott gólok száma, ilyen szempontból bizonyára jobb bemutatkozásra számított.

Saponjic góllal debütált a DVTK-ban. Fotó: DVTK

DVTK: újoncok a pályán

Esiti jól játszott, sárga lapot kapott 65. minutában, a 90. percben cserélték le, Komlósi állt be a helyére. A nigériai nemzetiségű 16 párharcból 15-öt sikerrel vívott meg. Saponjic góllal – még ha az büntetőből is született – mutatkozott be a DVTK színeiben és végig a pályán volt. Az 55. percben egy jobbról érkező labdára csapott volna le a szerb támadó, azonban Nunes buktatta az ötös vonalán. A megítélt büntetőt saját maga nagy erővel lőtte a jobb alsó sarokba.

Csereként további két új igazolást is pályára küldött Vladimir Radenkovic. Mucsányi Bényeit váltotta a 67. percben, míg 85. percben Acolatse helyére érkezett Sajbán így ő is bemutatkozott a piros-fehéreknél. Az ő feladatukat, lehetőségüket jobbára meghatározta az, hogy a DVTK a 65. percben tíz főre fogyatkozott, Sanicanin kiállítása miatt. További két nyári igazolás, a kapus Megyeri, illetőleg a támadó középpályás Roguljic nem kapott lehetőséget az Újpest ellen. Majd lehet, hogy legközelebb.