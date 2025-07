Óhajtotta, de úgy néz ki, nem lesz NB I-es a DVTK fiatalja

Közös megegyezéssel szerződést bontott a DVTK és Csatári Gergő. A fiatal középpályás 2016-ban került a DVTK akadémiájára, ahol már 17 évesen a felnőttek között is bemutatkozott az NB III-mas tartalék csapatban. Egy évvel később a DVTK első csapatában is pályára lépett, szerepelt a Magyar Kupában és az NB II-ben egyaránt. Ezt követően három évig kooperációban a Kazincbarcika színeiben játszott, és a tavalyi szezonban feljutást is ünnepelt az észak-borsodi alakulattal az élvonalba. Információink szerint Csatári Gergő marad vármegyénkben, és a Mezőkövesd Zsóry FC játékosa lesz.

Csatári Gergő távozik a DVTK-tól. Fotó: DVTK

Csatári Gergő 2016 óta volt a DVTK játékosa