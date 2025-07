Nem jutottak dűlőre (fotók)

DVTK tartalék F4R – Putnok FC 2–2 (0–1)

Diósgyőr, 150 néző. V.: Sándor Cs. (Benkő R., Szilágyi Zs.)

DVTK tartalék: Lipóczi – Balog (Karnitski, 83.), Szlifka, Kiss B., Varga M. – Kiss L., Vass, Stavnichuk (Kovács K., 46.) – Gyebróczki (Osikov, 62.), Krone (Purzsa, 72.), Jászberényi. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Putnok: Ecsegi – Mihály B. (Selmeci, 62.), Nagy R., Süttő, Jova - Kocsis G., Tagai (Zvara, 50.) – Menyhárt, Kercsó, Angyal (Filkóházi, 84.) – Talpalló (Váradi, 84.). Vezetőedző: Szala Ákos.

Kiállítva: Jászberényi (92.)

Gólszerző: Kiss L. (54. – 11-esből .), Jászberényi (90.), ill. Mihály B. (29.), Kercsó (65. – 11-esből).

Vitelki Zoltán: – Az eredménnyel abszolút elégedett vagyok. Nagy munkát tettek ebbe a mérkőzésbe a játékosok. Sok volt a pontatlanság, nem volt meg az elképzelt minőség, az akarat és az alázat viszont mindenképpen dicséretes. Bízom benne, hogy az előttünk álló hetekben tovább javul a játékunk.

Szala Ákos: – Lehetne most abba temetkezni, hogy tizenöt új játékossal vágtunk neki a szezonnak, és van, aki csak pár nappal a meccs előtt csatlakozott hozzánk. Lehetne azt is mondani, hogy ha megnézzük, milyen mélyről jöttünk két-három héttel ezelőtt, akkor az eredmény elfogadható. Mi azonban nem így gondolkodunk. Ettől sokkal jobbak tudunk lenni – és jobbak is kell, hogy legyünk. A játékosokon érezhető volt az első tétmeccs feszültsége, ami természetes egy ennyire fiatal csapatnál. Ettől függetlenül ez egy nyerhető mérkőzés volt, és a jövőben az ilyen meccseket meg kell nyernünk. A hozzáállás rendben volt, de a minőségbeli különbséget, amit a hétköznapokon látunk, a pályán is ki kell hozzuk magunkból. Ez most még nem sikerült, de biztos vagyok benne, hogy gyorsan előrelépünk. A csapatban sokkal több van, mint amit Diósgyőrben mutattunk.