Visszatért Diósgyőrbe, a válogatottban is bemutatkozó védő

Tamás Márk ismét a DVTK játékosa lett. A rutinos középhátvéd öt év után tér vissza Miskolcra, ahol korábban meghatározó szerepet töltött be. A 31 éves védő 2015 nyarán csatlakozott először a DVTK-hoz, és egészen 2020 februárjáig erősítette a piros-fehéreket. Ez idő alatt 130 tétmérkőzésen lépett pályára. Ezt követően két és fél évet a lengyel élvonalban játszott, majd Sepsiszentgyörgyön Román Kupát és Szuperkupát nyert. Másfél évig Azerbajdzsánban is légióskodott, tavasszal pedig visszatért Székelyföldre. Tamás Márk mindeközben a Magyar válogatottban is bemutatkozott.

Tamás Márk tovább gyarapíthatja mérkőzéseinek számát a DVTK-nál. Fotó: DVTK.eu

Újra DVTK színekben