A szurkolókról és a klub jövőjéről is szót ejtett Sántha Gergely

Kézilabda

- Számítottál ilyen jó szereplésre?

- A DVTK kézilabda szakosztálya utánpótlás fókusszal jött létre, jelenleg már mintegy 230 fiatal látogatja az edzéseket. Számunkra az a legfontosabb, hogy aki kézilabdázni szeretne Miskolcon, az minél jobb körülmények között tehesse. Az első csapat pedig mindenki számára pozitív meglepetést okozott az NB I/B-ben, a rendelkezésre álló büdzsét figyelembe véve komoly sportszakmai eredmény a 8. helyezés. Az előrelépéshez mindenképpen növelni kellene a költségvetést, ami egy élvonalbeli férfi labdarúgó, női kosárlabda és férfi jégkorong csapat mellett nem egyszerű, az említett három sportág is megterheli Miskolc általános teherbíró képességét sportfinanszírozási értelemben. Azonban a szívünkön viseljük ezt a sportágat is, százmilliós nagyságrendben fejlesztettük a város tulajdonában lévő Generali Arénát, aminek keretében a teljes világítási rendszer megújult, illetve felújítottuk a sportpadlózatot.

Egyéni sportok

- A nézők körében sokkal népszerűbbek a csapatsportok Magyarországon, miért van szükség mégis az egyéni sportágakra a DVTK keretein belül?

- A klubépítés egyik fontos pillére az egyéni sportágak fejlesztése, amely területen Szász László van nagy segítségünkre. Örömteli, hogy ennek érdekében komoly szerepet tudtunk vállalni a vidéki kiemelt sportegyesületi modell életre hívásában, illetve azóta rendelkezünk ezzel a státusszal is. A sportágak fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy legyen néhány kiemelkedő versenyzőnk, mint az öttusázó Guzi Blanka, a gátfutó Tóth Anna, illetve a síző Kékesi Márton. Rájuk nagyon büszkék vagyunk, és a lehetőségeinkhez mérten plusz támogatásban részesítjük Őket, de a fő fókusz ezen a területen is a sportolni vágyó, miskolci fiatalokra vetül. Ennek érdekében építettünk birkózótermet, segítettünk a muaythai edzőterem kialakításában, fenntartásában, valamint ami legalább ennyire fontos, az ott folyó minél magasabb szintű szakmai munka támogatásában.

20240822 Miskolc „Citius, altius, fortius” – Miskolctól az olimpiáig” címmel beszélgetés a miskolci MCC képzési központban. A képen: Guzi Blanka, olimpiai negyedik helyezett öttusázó

Fotó: Vajda János

Közösségi sport

- Hogyan tud a DVTK hozzájárulni ahhoz a kormányzati célhoz, amit dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úgy fogalmazott meg, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté váljon a magyar?

- Már néhány éve nekiláttunk a profi sport mellett a tömeg- és közösségi sport fejlesztésének is. Igyekszünk megszólítani a hobbi szinten sportolni vágyókat, szeretnénk, ha a profik mellett ők is igénybe tudnák venni a DVTK létesítményeit, illetve a diósgyőri sportligetben építettünk is kifejezetten Nekik szánt sportlétesítményt is, gondolok itt a szabadtéri kosárlabda pályára, amit örömünkre egyre többen használnak a hétköznapok során. De példaként említhetem az esténként a DVTK edzőközpontban focizó amatőröket, a cégek számára szervezett röplabda tornákat, a sportágválasztót, illetve a Magyar Sport napjához kapcsolódóan idén először rendeztük meg a DVTK Dolgozói Sportnapot, amin mintegy háromszáz munkatársunk vett részt. Ezen kívül Szász Zsuzsanna, a DVTK SE operatív igazgatójának koordinálásával beindítottuk a multisport osztályunkat, ami nagy népszerűségnek örvend a gyerekek és szüleik körében.

Regionális Multisport Klub

- A DVTK a legnagyobb regionális multisport klubként határozza meg önmagát, mennyire sikerül ezt tartalommal megtölteni?

- Az elmúlt idényben a labdarúgó akadémistáink sokat tettek hozzá a Kazincbarcika jó szerepléséhez, ugyanakkor partnerklubunk is sokat segített a tehetségeink fejlesztésében. Nem is beszélve arról, hogy a produktivitási mutatónk is javult ezáltal, azaz mindkét fél számára hasznosnak bizonyult az együttműködés. Ezúton is gratulálok nekik, történelmi eredményt értek el, jövőre az élvonalban találkozunk! Ahogy szó esett róla, a DVTK Jegesmedvék működteti Kelet-Magyarország jégkorong akadémiáját, és a kosárlabdázók is már évek óta építik a régiós hálózatukat, több egyéni sportágban is elindultak a régiós programok, valamint a DVTK-hoz tartozó küzdősport szakosztályok működésének összehangolására fordítunk nagyobb hangsúlyt, az ebben rejlő lehetőségeket fogjuk jobban kihasználni, szóval több területen is jó úton járunk.

Szurkolók

- Milyen a viszony jelenleg a klubvezetés és a szurkolók között?

- Amióta négy évvel ezelőtt, a szurkolók kérésére létrejött a Szurkolói Koordinációs Iroda, folyamatos a párbeszéd a szurkolók képviselőivel. A legutóbbi irodai ülést bő egy hónapja tartottuk, ahol Kovács Zoltánnal együtt személyesen tájékoztattuk a szurkolók képviselőit a futball szakosztályunkkal kapcsolatos változásokról. A klubvezetés ajtaja mindig nyitva áll a hasonló egyeztetések előtt. Az elmúlt években egyébként sokat változott a hangulat a Stadion lelátóin: sokkal türelmesebbek a szurkolóink és az utolsó percig bíztatják a csapatot – még akkor is, amikor az eredmények nem úgy alakulnak, ahogy reméljük. Ezt ezúton is köszönöm nekik! Arra pedig a DVTK család minden tagja büszke lehet, hogy kosárlabdában és jégkorongban toronymagasan nálunk van a legmagasabb hazai nézőszám, de labdarúgásban is a negyedik helyen végeztünk az elmúlt szezonban ebből a szempontból.

Jövő

- Ez a beszélgetés többek között azt a célt is szolgálja, hogy lezárjuk a 2024/2025-ös idényt. Azonban nem lenne teljes, ha nem úgy fejeznénk be, hogy mit hozhat a jövő?

- A DVTK stabil és több lábon álló finanszírozási modellel rendelkezik, amely a sportlétesítmények megfelelő színvonalon történő működtetése, a feltétlenül szükséges bővítések megvalósítása mellett, a magas színvonalú szakmai munka egyéb alapfeltételeit is biztosították. Azonban a szakosztályok költségvetéseinek 90 százaléka még mindig nem a helyi forrásokból táplálkozik. És habár egyre komolyabb és elhivatottabb régiós szponzoraink is vannak, akiknek támogatásáért jár a nagy köszönet, és akik szintén a sikereink részesei, a helyi vállalatok, a helyi önkormányzatok anyagi hozzájárulása is nélkülözhetetlen a még jobb eredmények eléréséhez szükséges plusz források előteremtéséhez. Úgy gondolom, hogy a DVTK elérte azt a szintet, hogy ezekért a forrásokért cserébe valós marketing kommunikációs ellenértéket tud nyújtani.

Forrás: dvtk.eu