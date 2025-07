Nem remegtek meg a női lábak a fiúk láttán

DVTK - FC Tiszaújváros U16 fiú 1-0 (0-0)

Miskolc, DVTK Edzőközpont. Játékvezető: Porcs Tamás (Solymosi András, Vincze Zsolt).

DVTK: Galambvári - Böröczky, Pierre-Jérôme, Szolomájer, Mezőssy, Szondi, Mikó, Leal, Balogh, Katona, Ezer. Vezetőedző: Bém Gábor.

FCT: Drengubák - Bajnok, Szilágyi, Hegedűs, Bolgár, Veres, Jakab, Jávorszki, Sipos, Gyüge, Csanálosi. Vezetőedző: Varga Gábor.

Csere: Galambvári helyett Orgoványi a 46., Mikó helyett Magyar A. a 46., Szolomájer helyett Havasi a 46., Mezőssy helyett Madarász a 46., Katona helyett Nagy P. a 46., Balogh helyett Magyar H. a 46., Ezer helyett Myhal a 46., Leal helyett Molnár a 46., Böröczky helyett Simon a 60. percben.

Gólszerző: Myhal (1-0) a 88. percben.



Értékelés

Bém Gábor: - A mérkőzésen sokszor érződött az ellenfél fizikai fölénye, de a lányok alkalmazkodni tudtak a körülményekhez és jó pár labdaszerzés után voltak jó támadásaink. Ez jellemző volt a második félidőre is, ahol több lehetőségből egyet be tudtunk rúgni. Nagyon jól illeszkedett be ez az edzőmérkőzés a programunkban és itt szeretném megköszönni a tiszaújvárosiaknak, hogy rendelkezésünkre álltak az utolsó pillanatban!

A DVTK női labdarúgó csapatának nyári felkészülési programja

2025. július 26., szombat (Helyszín: Budapest)

14:00 ŠK Slovan Bratislava - DVTK 4-5 (1-5)

2025. július 30., szerda (Helyszín: Miskolc, DVTK Edzőközpont)

2025. augusztus 2., szombat (Helyszín: Mezőkövesd)

11:00 FTC U19/felnőtt - DVTK

2025. augusztus 9., szombat (Helyszín: Miskolc, DVTK Edzőközpont)

11:00 DVTK - 1. FC Tatran Prešov

2025. augusztus 16., szombat (Helyszín: Miskolc, DVTK Edzőközpont)

DVTK - FC Mynai