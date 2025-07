Így zárt a bajnoki rajt előtt a DVTK

Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a DVTK NB I-es labdarúgó csapata a 2025/26-os évad előtt. Az ellenfél a Konferencia Ligában induló, szlovák élvonalban szereplő FC Kosice gárdája volt.

Döntetlennel hangolódott a DVTK a bajnoki rajtra. Fotó: Vajda János

Két hónapot követően ismét diósgyőri szurkolók hangjától volt hangos a stadion, a napos oldal három szektorát teljesen megtöltötték. A mérkőzés hivatalos nézőszáma 1442. A DVTK kezdőcsapatában három új igazolás is szóhoz jutott: Kecskés, Esiti, Saponjic. A csapatból műtéte után Szatmári Csaba még külön edz, Bárdos Bence és Bokros Szilárd pedig kisebb sérülés, Marco Lund betegség miatt nem tudta vállalni a játékot. Piros-fehér támadásokkal vette kezdetét a találkozó, Jurek előtt több lehetőség is adódott a gólszerzésre. A 13. percben jött az első komolyabb vendég ziccer, amikor is Sanicanin adta el a labdát, így Goljan egy az egyben vihette a labdát Senticre, a DVTK kapusa bravúrral hárítani tudott, a kipattanót Vallejo mentette szögletre. Öt percre rá Saponjic kísérletezett 18 méterről, azonban Sípos ismét védeni tudott.