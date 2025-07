Megérzik a Fradi kiválását

Új szabályok

Ezt követően a Láda Balázs megemlítette, hogy új szabályok léptek életbe: – Az idei szezonra új szakmai irányvonalat is figyelembe kellett vennünk. A pontrendszer eltörlésével párhuzamosan visszahozták a légióskorlátot, ami önmagában is új keretépítési stratégiát kívánt. Emellett akadémiánk új típusú keretszerződést írt alá, amely szerint az utánpótlásból érkező fiatal játékosok rendszeres szerepeltetése az első csapatban kiemelt szakmai elvárás. Ez a koncepció nem új számunkra – az elmúlt években is adtunk lehetőséget U20-as játékosoknak –, de mostantól ez nemcsak lehetőség, hanem tudatos, épített irányelv. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a fiatalok nem csak kiegészítő szerepben, hanem valódi játéklehetőséggel fejlődjenek. Ez érték és felelősség is számunkra.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen szempontokat vettek figyelembe az új játékosok kiválasztásánál, így felelt: – A keret kialakításakor az elsődleges célunk az volt, hogy megtartsuk a csapat gerincét, ugyanakkor a változó szabályozások és a külső tényezők miatt több poszton is új igazolásokra volt szükség. Elsősorban góllövő képességekkel rendelkező játékost kerestünk – olyat, aki kritikus helyzetekben képes eldönteni egy mérkőzést. Emellett a távozó játékosok helyét a lehetőségeinkhez és költségvetésünkhöz igazodva igyekeztünk pótolni – olyan hokisokat választva, akik szakmailag és emberileg is illeszkednek a klub filozófiájához.

A szakvezető elárulta a nyári felkészülési mérkőzések programját már véglegesítették. Két találkozó esetében még kérdéses a helyszín, de amint minden részlet tisztázódik, hivatalos formában is közzé teszik az időpontokat.

Utána kérdeztünk, hogyan vélekedik a FTC-Telekom Osztrák Ligába (ICEHL) való távozásáról, amelyről az alábbiakat fogalmazta meg: – A Ferencváros kiválása az Erste Ligából számunkra sport- és gazdasági szempontból is kritikus jelentőségű. A Fradi elleni meccsek mindig rangadónak számítottak, amelyek rendre nagy közönséget vonzottak – nem ritkán telt házas hangulatot teremtve. A távozásuk szezononként akár 7000 fős nézőszámcsökkenést is jelenthet, ami nemcsak érzelmi, hanem pénzügyi hatással is jár. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a bajnokság többi résztvevőjével együtt képesek leszünk tovább emelni az Erste Liga színvonalát.