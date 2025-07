Támogatója továbbra is DVTK mellett áll

A világ egyik leggyorsabban fejlődő FMCG márkájának, valamint Magyarország legnagyobb multisport klubjának együttműködése a 2025/2026-os szezonban is folytatódik, így az idei szezonban is a DVTK kiemelt partnere a HELL ENERGY– tette közé a klub hivatalos oldala.

A DVTK és HELL partnersége tovább folytatódik. Fotó: dvtk.eu

DVTK: Meghosszabbították az együttműködést

- A HELL ENERGY számára kiemelten fontos a régió támogatása, ezért nagy öröm számunkra, hogy immár negyedik éve működünk együtt a DVTK-val. A sportban és az üzleti életben egyaránt hiszünk a kitartás, az elkötelezettség és a szenvedély erejében, ezek azok az értékek, amelyek mentén a DVTK-val való partnerségünk is épül. Az elmúlt évek során szoros és eredményes kapcsolat alakult ki a klub és a HELL között, így örömmel folytatjuk ezt az utat, amelyben közösen dolgozunk a jövő sikereiért - mondta Popovics Adrienn, a HELL ENERGY Magyarország Kft. marketing igazgatója.

- Büszkék vagyunk arra, hogy a HELL ENERGY továbbra is a DVTK kiemelt partnereként folytatja - tette hozzá H. Nagy Máté, a DVTK marketing igazgatója. - A cég és a klub sikeres együttműködése nem csupán gazdasági jelentőségű, partnerségünk a régióban egy kiemelkedő, de sajnos mégis ritka együttműködés - a közös értékek mentén dolgozva így annak társadalmi szerepe is jelentős. Az, hogy ez a közös munka négy év után is folytatódik, nem csak a jelenre, de a jövőre nézve is biztosíték számunkra azzal, hogy a közös fejlődés és sikerek melletti elköteleződés nem kétséges egyik fél számára sem.