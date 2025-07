Korosztályos válogatott labdarúgó érkezett

A DVTK labdarúgó csapata kölcsönvette a másodosztályú Videoton FC Fehérvártól Babos Bencét, aki a 2025/26-os szezont a piros-fehér alakulatnál tölti. A 21 éves szélső támadó 4 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, a 2024/25-ös szezonban a DVTK ellen szerezte első élvonalbeli találatát.

Babos Bence kölcsönbe érkezett a DVTK-hoz. Fotó: dvtk.eu

DVTK: megfelel az új fiatalszabálynak



„Ahogy korábban is elmondtuk, hiszünk a magyar labdarúgókban, a magyar fiatalokban. Egy komoly sebességgel rendelkező fiatal szélső támadót vettünk kölcsön, aki az NB II-ben már bizonyította jó néhány mérkőzésen a képességeit – mondta Kovács Zoltán sportigazgató. – Ezen kívül reagálnunk kellett az új ajánlásokra is, de már korábban is figyeltük Babos Bence teljesítményét, akiben nagy potenciál van. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fog fejlődni ebben a remek közegben Vladimir Radenkovics keze alatt.”

Babos Bence Dunaszegen, majd Győrójfaluban sajátította el a labdarúgás alapjait, 13 éves korától pedig a Videoton utánpótlásában játszott. Az NB III.-ben 17 és fél, az élvonalban 18 és fél évesen debütált, ám a 2022/2023-as az idényben is a második csapatot erősítette. A 2023/2024-es idényben egy osztályt feljebb lépve a Merkantil Bank Ligában az ajkai csapat alapembereként játszott. A kölcsönből visszatérve három meccsen szerepelt az OTP Bank Ligában, pályára lépett a Konferencia Ligában, tavasszal pedig a Fehérvár FC és az Ajka közti kooperáció keretében ismét zöld-fehér mezben szerepelt. Az U20-as válogatottban kétszer is pályára lépett.

Babos 2004-es születésű labdarúgóként megfelel a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) fiatalokkal kapcsolatos ajánlásának – az elvárás szerint a bajnoki év során legalább 7000 percet kell játszania a 2005. január 1. után született játékosoknak, amiből maximum 2000 percet a 2004. január 1. utániak is teljesíthetnek.

Babos a vasgyáriak hetedik nyári érkezője Mucsányi Márk (Újpest), Megyeri Gábor (Budapest Honvéd), Anderson Esiti (ZTE FC), Sajbán Máté (ZTE FC), Ivan Saponjics (Videoton FC Fehérvár) és Ante Roguljic (Anorthoszisz Famaguszta) után.