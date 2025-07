Gólt lőtt a Fradinak a korábbi DVTK-játékos

A magyar bajnok Ferencváros szerdán este hazai pályán is legyőzte az örmény bajnok Noát (4–3), így 6–4-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójába, amelyben a bolgár bajnok Ludogorec lesz az ellenfele. A tegnapi találkozón volt olyan labdarúgó is a pályán, aki korábban a DVTK mezét viselte.

A DVTK volt sportigazgatója, Benczés Miklós, és Alen Grgic 2021-ben. Fotó: DVTK

Az örmény együttesnél a középpályán végigjátszotta az összecsapást a horvát Alen Grgic. Az 1994-es születésű futballista gólt is szerzett, ugyanis 3-2-es Ferencváros vezetésnél a 71. percben - egy fejessel - ő alakította az állást 3-3-ra. Alen Grgic Diósgyőrbe érkezését 2021. január 14-én jelentette be a DVTK akkori sportigazgatója, Benczés Miklós. A légiós egyébként kölcsönben jött Miskolcra az NK Osijektől, és fél szezont követően vissza is ment. Ezen pár hónap alatt 18 NB I-es mérkőzésen kapott lehetőséget Zoran Zekic vezetőedzőtől, a gárda a 11. helyen zárt és kiesett az élvonalból.