Fiatal támadó távozik Diósgyőrből

A labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK labdarúgócsapata közös megegyezéssel felbontotta Fekete Vince szerződését. A DVTK saját nevelésű támadója az elmúlt három bajnokságban stabil tagja volt az NB III-as DVTK tartalék F4R együttesének, idén tavasszal Putnok FC csapatában szerepelt kölcsönben. A DVTK tartalékcsapatában ötvennégy mérkőzésen tizenegy gólt szerzett. Fekete Vince az élvonalban ötször is pályára lépett piros-fehér dresszben. 2024. április 20-án megszerezte élete első élvonalbeli gólját is: a DVSC ellen 5-3-ra megnyert mérkőzésen állította be a végeredményt.

Fekete Vince a DVTK következő távozója. Fotó: dvtk.eu

A DVTK szombaton bajnoki főpróbát tart 18 órától hazai környezetben. Az ellenfél a Konferencia Liga selejtezőjében érdekelt FC Kosice gárdája lesz.

