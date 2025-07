Ez lehet a kulcs Újpesten

Higgadtság

– Minden belefért a rendelkezésre álló öt hétbe, elvégeztük az előre tervezett munkát – nyilatkozta Vladimir Radenkovic. – A számtalan edzés mellett játszottunk hat felkészülési mérkőzést is, ahol felmértük, milyen téren kell még fejlődni, hogy úgy játszunk, ahogy azt elképzeltük. A kezdőcsapat már kialakult a péntek esti találkozóra, a cseréken gondolkodom. Be fogjuk tartani az MLSZ 4+1-es és az NSMI 7000 perces ajánlását, ezért a teljes 90 perc során biztosan pályán lesz egy 21 évnél fiatalabb, valamint négy magyar labdarúgó. Az ellenfelünkről szólva, sokat igazolt az Újpest, ám az alapemberek maradtak, így én nem tekintem őket teljesen új csapatnak, viszont hosszabb lett a kispadjuk. A mérkőzésen kiemelten fontos lesz a higgadtság azokban a játékhelyzetekben, amikor mi támadunk le magasan, vagy ők. Továbbra is elengedhetetlen a küzdőszellem, a középpályán össze kell szedni a szabad labdákat. A mérkőzés egyik kulcsa viszont az lehet, hogy miként kezeljük a ránk nehezedő nyomást. Bármi is történik, végig nyugodtnak kell maradni, mert kapkodva csak rossz döntést lehet hozni, ami különösen igaz a támadásbefejezésre. Nem elég eljutni az ellenfél kapujának előterébe, hanem helyzetet kell kialakítani, amit reményeim szerint minél nagyobb hatékonysággal értékesítünk is, hiszen ezt várják a szurkolóink.

Biztosan hiányozni fog a Felcsúton kiállított Demeter Milán, illetve a műtéte után bizonyos gyakorlatokat már a csapattal együtt végző, de a mérkőzésre még nem készen álló Szatmári Csaba. Rajtuk kívül az utolsó felkészülési találkozót kihagyó Bárdos Bence, Bokros Szilárd és Marco Lund játéka sem valószínű.