A szurkolók legfontosabb kérdéseit válaszolták meg a DVTK Stadion VIP termében + fotók, videó

Fiatalszabály, saját nevelés és klubfilozófia

A szurkolók részéről felmerült a kérdés, hogy a DVTK miért bont szerződést saját nevelésű játékosokkal, mint például Csatári Gergő vagy Fekete Vince, miközben más NB I-es vagy NB II-es klubokból igazolnak fiatalokat.

Kovács Zoltán sportigazgató világosan fogalmazott: a klub minden esetben betartja az érvényben lévő 4+1-es vagy 3+2-es fiatalszabályokat, különösen, mivel a DVTK 2019 óta Kiemelt Akadémiai státuszt élvez, aminek megtartása kulcsfontosságú mind a sportszakmai jövő, mind a pénzügyi háttér szempontjából. A szabályokat korrektnek tartja, hiszen az MLSZ és az NSMI részéről jelentős támogatás társul hozzájuk. Kifejtette: Csatári Gergő 2003-as születésű, így már nem számít "fiatalnak" a szabály szerint, és véleménye szerint jelenleg nem lenne alapember a csapatban, ezért közös megegyezéssel távozott, hogy máshol kaphasson lehetőséget. Fekete Vince esetében úgy ítélték meg, még nincs esélye a csapatba kerülni, így a DEAC-ban való szereplés a fejlődése szempontjából előnyösebb lehet.

A témához hozzászólt Dr. Világi Péter kommunikációs igazgató is, aki megerősítette, a Kiemelt Akadémia státuszért évek óta keményen dolgoznak, és azt továbbra is meg kívánják őrizni. A jövő Diósgyőrének alapját ez adja, innen fognak kikerülni a saját nevelésű, felnőtt szintre alkalmas játékosok.

Szakos Bence esete: a klub kiáll fiatal játékosa mellett

Az M4 Sport közvetítésében és a közösségi médiában is több kritika érte a fiatal Szakos Bencét. Az ankét során a klubvezetés egyértelműen megvédte a játékost. Kovács Zoltán és Világi Péter határozottan kiálltak mellette, míg Holdampf Gergő csapatkapitány elmondta, segíti a fiatalokat a nehéz helyzetek kezelésében, tanácsokkal és támogatással. Gera Dániel is megszólalt a témában, és jelezte: ő is segíteni fog Bencének a pályán és azon kívül is.