Átadták a 600 milliós projektet Diósgyőrben

Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő az átadáson az alábbiakat fogalmazta meg: – Ahogy Sántha Gergely elnök úr is mondta, évtizedes partnerség már a miénk. Jó körbenézni itt, hogy a DVTK Sportliget milyen változáson ment keresztül az elmúlt tizenöt évben, egy óriási komplexummá nőtte ki magát. Öröm ide jönni, hisz itt mindig vannak tervek, amelyek rendszerint nem csak tervek maradnak. Ilyen létesítményekre és víziókra van szükség a jövőben is, amiben a továbbiakban is számíthatnak a támogatásomra.

Ünnepélyes keretek között adta át a létesítményt Oláh Dávid, Kovács Kristóf, Csöbör Katalin, Sántha Gergely és Hollósy András

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Továbbra is kész támogatni

Kovács Kristóf, a Nemzeti Sportügynökség főosztályvezetője gratulált a kivitelezőknek az elért eredményhez, majd elmondta: – Amennyiben a DVTK Labdarúgó Sportakadémiának a jövőben bármilyen projekt kapcsán együttműködésre van szüksége, a Nemzeti Sportügynökség továbbra is kész támogatni annak érdekében, hogy az akadémia fejlődése töretlen legyen. Nagy öröm számunkra, hogy ez a projekt is sikeresen létrejött.