„Kevesen vagyunk, hiányosan vagyunk, de mi nem tesszük nevetségessé a bajnokságot”

A Borsod-Abaúj-Zemplén labdarúgó vármegyei II. osztály aktuális körében szombaton több mérkőzést is megrendeztek, több csoportban. Volt olyan találkozó, ami elmaradt, és olyan mérkőzés is, ami félbeszakadt. Illetve akadtak olyan meccsek is, amelyeken igazi gólparádét láthattak a kilátogató szurkolók.

A vármegyei II. Észak csoportjában a Szikszó magabiztosan győzött Fotó: Vajda János

Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 25. forduló

Sárospataki TC – RSE II. Encs 4–0 (0–0)

Sárospatak, 80 néző. V.: Tóth J. (Mészáros M., Horváth Á.).

Sárospatak: Érháti – Czinke, Vágó, Matisz, Kelemen (Jákób), Engel, Policska (Tagai), Belicza Z. (Dezső P.), Varga M. (Pálházai), Dimov, Subert. Edző: Vachter Tamás. Encs: Hosztafi – Török B., Fülöp B. (Albert K.), Szabó B., Kucsma, Molnár L., Petrényi, Hallai, Sziránszki (Havas), Koc, Orosz Á. (Kozsurek). Edző: Havas János. G.: Varga M., Dimov, Tagai, Vágó. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vachter Tamás: – Gratulálunk a csapatunknak. Köszöntjük az édesanyákat. Köszönjük Séra Róbertnek a felajánlást. Gratulálunk a ballagóknak is, és sok sikert az érettségizőknek.

Havas János: – Hétről-hétre egyre nehezebb a helyzetünk. A játékosok fáradtak, sok a mérkőzés. Küzdünk becsülettel a végéig.

Pálháza FC – Gönc VSE 0–0

Pálháza, 130 néző. V.: Fercsák (Tóth Zs., Katona M.).

Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei, Kovács L. (Nagy P.), Budai V., Timkó, Csizmár, Kelemen, Bodnár Z. (Szabó I.), Szemán (Mitró), Kiss L. Edző: Suskó László. Gönc: Jósvai – Makovics, Molnár József, Batyi, Molnár M. (Csernyiczki), Tóth B. (Vojtovics), Kiss N., Molnár János (Ágoston D.), Ondó, Hankó, Konkoly. Edző: Spisák Róbert. Jók: Várhomoki, ill. Hankó, Molnár J., Makovics, Tóth B.

Suskó László: – Fájó a döntetlen és a mutatott játék. A tanulságokat vonjuk le, a többit felejtsük el gyorsan.

Spisák Róbert: – A játék és a hozzáállás a helyén volt. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de a góllövés nem ment.

Telkibánya – Tiszaladány KSIE 1–10 (0–7)

Telkibánya, 40 néző. V.: Balázsi L. (Sohojda, Juhász E.).

Telkibánya: Ambrus G. – Galyas R. (Horváth G.), Rácz (Hegedűs R.), Szobota L., Ónodi, Király R. (Varga L.), Kótai L., Galyas G., Czemmel (Kótai K.), Balogh A., Sontra. Edző: Hegedűs Róbert. Tiszaladány: Farkas L. – Fodor, Ónodi, Kiss T., Paczári, Minczér, Szükösdi, Szabó B., Szívós, Juhász F., Bodnár S. (Tóth B.). Edző: Liszkai Attila. G.: Kótai L., ill. Szükösdi (6), Szívós (2), Szabó B., Minczér. Jók: Kótai L., ill. Szükösdi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Szabóné Kiss Edit Beáta, elnök: – A sok sérült játékos ellenére becsülettel helytálltunk. Ambrus Gergő kapusunknak mielőbbi gyógyulást kívánunk.

Liszkai Attila: – Papírforma eredmény született. Javulást kívánunk a telkibányai kapusnak.