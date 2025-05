Nagy gumicsata várható Veszprémben

Az előttünk álló hétvégén újra hazánkba érkezik a rally Európa-bajnokság mezőnye, akik ismét a murvás Veszprém környéki pályákon csapnak össze egymással. A versenyen rajthoz áll Turán Frigyes is, aki 2019-ben – egyedüli magyarként - már nyert itthon ERC-futamot. A népszerű pilóta és navigátora, Zsiros Gábor a magyar bajnoki pontverseny éléről érkeznek Veszprémbe az új Skoda Fabia RS versenyautóval.

A Rally Hungary régóta a magyar autósport egyik legfontosabb eseménye, és idén is impozáns mezőny érkezik a Veszprém környéki gyorsaságikra: összesen 67 páros nevezett, köztük 30-an az ERC1 kategóriában. A háromnapos verseny murvás szakaszain a leggyorsabb magyarok és Európa élmenői is összemérik tudásukat.

A Diósgyőr Rally megnyerése után Turán Frigyesék Veszprémben bizonyíthatnak Fotó: Marosréti Ervin

Turán Frigyes: Egyszer már sikerült

– Minden évben jó érzés visszatérni ebbe a sorozatba, ahol már 2019-ben felértünk a csúcsra. A veszprémi murvás szakaszokat mindig is szerettük, és reméljük, most is jó formában versenyzünk majd – fogalmazott a futamot megelőzően Turán Frigyes. – Az új Skoda Fabia RS-sel már Diósgyőrben is jól szerepeltünk, és szeretnénk most is gyorsan, látványosan autózni, hogy ezzel is megköszönjük a szurkolók biztatását. A hazai pályaismeret talán nekünk kedvezhet, de a nemzetközi mezőny is nagyon erős, így minden apró részlet számít majd.

A diósgyőri szezonnyitón győztesként zárt verseny kiemelte: pozitívan indul számukra a Rally Hungary, hiszen a szervezők és az FIA részéről is megtisztelő figyelem övezi őket.