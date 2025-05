A kiváló formában lévő kapus nővére: ,,Bíztattuk, hogy ne csüggedjen, el fog jönni az ő ideje, még ha várni is kell rá"

Labdarúgás. Az angol labdarúgó másodosztályba, a Championshipben szereplő Blackburn Rovers gárdájához igazolt tavaly nyáron Tóth Balázs. A 27 esztendős, Kazincbarcikán született kapus eddig öt bajnoki találkozón jutott szóhoz, ebből négyszer áprilisban, és védéseinek köszönhetően ő is hozzájárult ahhoz, hogy csapata ezen összecsapásokat egyaránt megnyerte.

A zubogyi különítmény Tóth Balázs egyik meccsén Fotó: magánarchívum

A Roverst a győzelmek egyre feljebb repítették a tabellán, az utolsó, 46. forduló előtt a 8. helyen áll, 65 ponttal. Azt a Championshippel kapcsolatban tudni kell, hogy az első két helyezett (Leeds, Burnley) automatikusan feljut a Premier League-be, míg a 3. a 6. helyezettel, a 4. pedig az 5. helyezettel vív ,,elődöntőt", és a párharcok győztesei megmérkőznek egymással a harmadik Premier League-s helyért. Tóthék előtt a 7. helyen a Millwall áll (66 pont), a 6. helyen a Coventry (66 pont), az 5. helyen pedig a Bristol City (67 pont). A 24 csapatos ligában az utolsó kört szombaton bonyolítják le, egységes kezdéssel. A Rovers a már biztos rájátszást érő helyen végző Sheffield United ellen lép pályára az utolsó körben, a Coventry eközben a 9. Middlesbrough-t fogadja, a Millwall pedig a bajnoki elsőségért küzdő Burnley otthonába látogat. A Blackburn előrelépéséhez a Coventry és a Millwall sem győzhet.

Tóth Balázs a Puskás Suzuki kupán

A kapussal kapcsolatban kevesen tudják, hogy egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Zubogy településről származik, ahol 443-an élnek.

– Természetesen mindenki nagyon örül annak, hogy Balázs lehetőséget kapott az utóbbi hetekben, és jól is megy neki a védés – mondta a Borsod Online-nak a hálóőr nővére, Fehérné Tóth Vivien. – A család mellett szurkolnak neki a barátai, ismerősei, mindenki, aki ismeri, az egész falu. Egy nehéz időszakon van túl, sokszor beszéltünk vele, mi is, a szüleink is, bíztattuk, hogy ne csüggedjen, el fog jönni az ő ideje, még ha várni is kell rá. Amióta kinn van Blackburnben, anyáék voltak nála többször Manchesterben, ahol lakik, de egy nagyobb társaság is meglátogatta tavaly ősszel. Még van egy forduló, kívánjuk neki, és a csapatának is, hogy összejöjjön a rájátszást érő pozíció.

Tóth Balázs 4,5 évvel idősebb nővére egyéb, testvérével kapcsolatos történeteket is szívesen megosztott:

– Gyerekként szeretett a patakban horgászni, persze mindig ment focizni, s mint egy fiatalabb fiú testvér ,,szokta", meg-meg húzgálta a hajam – sorolta Fehérné Tóth Vivien. – Sokszor hangoztatta, hogy sztárfocista lesz, amin persze akkor még jókat mosolyogtam, de azt is hozzátettem, hogy le is kellene fogynia, mert elég ducika gyerkőc volt. Édesapánk, aki annak idején szintén kapus volt, sokat foglalkozott vele, de tartott edzéseket a gyerekeknek a helyi iskolában is. Fiatalon elkerült Felcsútra, a Puskás Akadémiához, s akkor gondoltam, hogy valóra válthatja az álmát, amikor 2014-ben láttam a Puskás Suzuki kupán. A legnagyobb szurkolója egyébként a 84 esztendős nagymamánk, anyu édesanyja, a szobája tele van Balázs képeivel. Jobban ért a focihoz, mint én, minden meccset megnéz, minden újságot elrak, ami Balázzsal kapcsolatos.

A Championship élcsoportja

1. Leeds United 97 pont

2. Burnley 97 pont

3. Sheffield United 89 pont