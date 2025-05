Gyerekként gombával bizniszelt, most tízezrek előtt véd a kis borsodi falu legnagyobb sztárja + fotók, videó

– Balázs egy öntudatos gyerek, erős egyéniség, sokszor iszonyatosan sajnáltam bizonyos helyzetekben, de ezekből is sokat tanultunk. A nagyszülők is sokat segítettek annak idején, mindig összetartás volt mögötte – sorolta Emília asszony.

Azt már újfent Balázs osztotta meg magáról, hogy nem sokat, de járt diszkózni is, Kazincbarcikára, az Akropolisba, és hogy sok mindent meghallgat, elsősorban a TNT zenekar a kedvence – koncertjükre is elmegy. ,,Az 1995-ös bajnokcsapat tagjai kijárnak a meccseinkre, az akkori menedzser, Kenny Dalglish is. Angliában minden klub sokat jótékonykodik, fontosak a szurkolókkal való kapcsolatok, jómagam is jártam már a városházán, ahol autogrammokat osztogattunk." – mesélte ezt is.

Balázs még gépkocsijába is ült, és megmutatta a helyi sportpályát. Partner volt a dekázásban, arra nem kértük, hogy civil öltözetben védjen párat a kapuban. Majd talán egyszer, ha itt fejezi be a pályafutását, körülbelül tizenöt év múlva.