A Mikuláson már májusra gondoltak + fotók

Alaposan bekezdett Bodolai László és Deák Attila. A szezonnyitó MBM Rent Diósgyőr Rallyn ugyanis a páros az abszolút értékelés harmadik helyén zárt. Az eredményes nyitánynak természetesen akkor lesz komoly hozadéka, ha ezt a teljesítményt a folytatásban is meg tudják ismételni. Ha lehet, minél többször. Most ismét itt a lehetőség a bizonyításra, hiszen az előttünk álló hétvégén a Rally Hungary-val folytatódik a hazai bajnokság. Az EB mezőnye mellett az ORB párosai is rajthoz állnak a murvás viadadalon, ahol kemény küzdelemre van kilátás.

Fotó: Marosréti Ervin

Rally Hungary: Más jellegű

- Nagyon feldobott minket a diósgyőri szereplésünk. Erős pontszerzés volt, bízunk benne, hogy a továbbiakban is tudjuk ezt folytatni - árulta el érdeklődésünkre Bodolai László. - Nyilván most egy egészen más jellegű verseny következik, hiszen a borsodi aszfaltot Balaton-felvidéki murvára cseréljük. A diósgyőri tapasztalatokat félre kell tenni, viszont elővehetjük és elő is vesszük a Mikulás Rally történéseit. Tavaly év végén pontosan azért indultunk el ezen az évzárón, hogy a murvás érzéseket ne legyenek annyira távoliak, amikor ismét szükség van rá. Most pedig eljön az a futam, amikor mindennek hasznát vehetjük. A magyar élmezőnyből hozzánk hasonlóan ezt többen is megtették, de legalább ebből a szempontból nem leszünk hátrányban velünk szemben.

Bodolai László és Deák Attila hét közben részt vett a Rally Hungary hivatalos tesztjén, ahol közel 40 kilométert tettek a Ford Fiestába. Erre a néhány órás kislődi programra is szükség volt, hogy a murvás borításon visszarázódjanak, újra felvegyék a ritmust.

Fejlődtek, hiányoznak

- Ebben az évben több keresnivalónk van a magyar bajnokságban. A tudatos munkának köszönhetően mi is fejlődtünk, de látni kell azt is, hogy többen hiányoznak a mezőnyből. Ez egy lehetőség számunkra, amivel szeretnénk a minél jobban élni - folytatta Bodolai László. - Ehhez az kell, hogy Veszprémben ismét sok pontot szerezzünk. Nyilván nem lesz egyszerű, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy elől legyünk a hazai értékelésben. Az elmúlt időszakban sokat videóztunk. Látjuk, hogy hol maradtak el a másodpercek. Ezt igyekszünk javítani, de a tempónk megvan ahhoz, hogy ismét a jó helyezésekért legyünk harcban.