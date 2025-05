Hárman idegenben jártak, öt pontot kaszáltak

A labdarúgó NB III Északkeleti csoportjának 27. fordulójában a Putnok és a Tiszaújváros is értékes pontokat veszített, miközben a Cigánd magabiztos győzelmet aratott Salgótarjánban, ezzel tovább tartja pozícióját a tabellán.

A Putnok és a Tiszaújváros egyet, míg a Cigánd három pontott gyűjtött Fotó: cigandse.hu

Egy ponttal lett gazdagabb a Putnok FC

Debreceni VSC tartalék – Putnok FC 0–0

Debrecen, 200 néző. V.: Nagy A. (Benkő, Szilágyi).

DVSC tartalék: Szondi – Farkas T., Pellumbi, Tóth M., Vaskó, Patai (Regenyei, 67.), Polozhyi, Grassi, Sain (Doktor, 57.), Egri (Bökönyi, 67.), Shedrach (Lénárt, 92.). Vezetőedző: Máté Péter. Putnok FC: Derényi – Galacs (Fekete, 84.), Lőrincz (Jónyer, 79.), Boros, Máris (Pócsik, 46.), Kercsó, Nemes, Végső, Tordai, Korbély, Nagy. Vezetőedző: Szala Ákos. Jók: az egész csapat, ill. Galacs, Nemes, Nagy, Tordai.

Máté Péter: – Ahogy a DEAC ellen, most is nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Az első félidőben szó szerint futballt láthatott a publikum, összességében az egész mérkőzést uraltuk, bár a második játékrész nyíltabb volt. A 16-os környékén nem voltunk elég élesek, de mindent egybevetve értékes pontot szereztünk. Számomra külön öröm a játékosok egyéni fejlődése, ismételten büszke vagyok a csapatra.

Szala Ákos: – Ellentétes félidők voltak a mai mérkőzésen. Az első félidőben a Debrecen jobban játszott, mint mi. Nem becsültük meg a labdát labdaszerzések után és nem voltunk elég bátrak. A második félidő ennek az ellentettje volt és több ziccert is kidolgoztunk. Összességében az első félidőt túléltük, a másodikban viszont meg kellett volna nyernünk a meccset. A tavaszi mérlegünk 12 meccs 31 pont, ami azért nem rossz, illetve nem sorjáznak azok a csapatok a harmadosztályban, akik egymás utáni három szezonban a dobogón zárnak. A mai nap pozitívuma, hogy Putnoknak matematikailag is biztosan sorozatban harmadjára dobogós csapata van. Nagyon becsülöm a játékosaimat, mert soha nem adják fel. Ponthátrányban vagyunk az első két csapathoz képest, de amíg esélyünk van a végső győzelemre addig mindent meg is fogunk tenni. Nagyon mélyről jöttünk fel az élmezőnybe, ennek ellenére nem elégszünk meg a dobogó legalsó fokával.