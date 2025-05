Német Gábor: okosan kell versenyezni + fotók

A III. MBM Rent Diósgyőr Rallyn egy defekt vette el a győzelem lehetőségét a Német Gábor, Németh Gergely kettőstől. A tavalyi bajnokság abszolút bronzérmese végül negyedikként ért célba a hazai szezonnyitón. Most viszont itt a javítás lehetősége. A borsodi páros is rajthoz áll Veszprémben a Rally Hungary-n. Az idei Európa bajnokság, valamint a HUMDA Rally1-es sorozat második hétvégéjén. A versenyző, a navigátor és az egész csapat abban bízik, hogy Fortuna ezúttal melléjük áll.

Német Gábor és Németh Gergely párosa egy évvel ezelőtt voltak murvás pályán.

Fotó: Marosréti Ervin

Német Gábor: defekt miatt

A szezonnyitó miskolci futamon a győzelemért harcolt a Német Motorsport párosa, de egy defekt miatt végül értékes pontokat vesztettek. Egy évvel ezelőtt a veszprémi murva sem hozott nekik szerencsét. Akkor a biztató részeredmények ellenére néhány technikai hiba miatt nem sikerült jó helyen végezni. Most viszont remélik, hogy fordul a széljárás.

Régen mentek murván

– Tavaly ilyenkor mentünk utoljára murván, akkor nagyon jól éreztük magunkat az autóban a Veszprém környéki pályákon – utalt vissza Német Gábor. Ennyi kihagyás után természetesen kellett néhány kilométer, amíg újra visszarázódtunk. Nem teszteltünk sokat, de azért kipróbáltunk néhány dolgot, meglátjuk, hogy mennyire sikerült jól. Szeretnénk javítani a balszerencsés diósgyőri szezonnyitó után. Főleg, hogy ez a futam másfélszeres szorzóval bír, így a bajnokságban nagyon sokat számít a Balaton-felvidéken megszerzett pontmennyiség. Természetesen a magyar bajnoki értékelésre fogunk koncentrálni annak ellenére, hogy az ERC-be is neveztünk.

Kiszámíthatatlan gyorsaságik

A Veszprém környéki gyorsaságik mindig tartogatnak meglepetést, ezért Német Gábornak és Németh Gergelynek a futam első szakaszától egészen a célig koncentráltan és pontosan kell autózni.

– A veszprémi versenyek mindig kiszámíthatatlanok, hiszen a defektek mellett sok más faktor is jelentősen befolyásolja azt, hogy kinek mire lehet esélye a végén – erősített rá Német Gábor. – Okosan kell majd versenyezni, mert az lesz a döntő, hogy ki tud hibátlanul, stabilan teljesíteni a hétvége során. Tavaly voltak biztató részeredményeink, helyenként az ERC értékelésében is befértünk a top tízbe, de a szerencse nem volt velünk, reméljük, hogy most másképp alakulnak a dolgok.