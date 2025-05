„Teljesen mindegy, milyen összeállításban vagyunk, leszünk, a cél az, hogy győztesen hagyjuk el a pályát”

A labdarúgó NB II hét végi fordulójában mindkét, vármegyei színeket képviselő csapat pályára lép. Mind a Kazincbarcika, mind a Mezőkövesd hazai pályán igyekszik gyarapítani pontjai számát.

Az NB II aktuális körében a KBSC a Soroksárt látja vendégül Fotó: KBSC

Kolorcity Kazincbarcika SC – Soroksár SC (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Erős Gábor, a KBSC vezetőedzője: – Sajnáltam, sajnáltuk, hogy a szegedi meccsünk vereséggel ért véget, korábban nem volt ránk jellemző, hogy olyan helyzetekből, rögzített szituációkból kapunk gólokat, mint ott, ráadásul hármat is. Holott, készültünk ezekre a dolgokra, de mégis dekoncentráltak voltunk, aminek a héten igyekeztünk megtalálni az okait. Mostani ellenfelünk, a Soroksár évek óta meghatározó tagja az NB II mezőnyének, rendkívül masszív csapat. Sok ferencvárosi fiatalt foglalkoztatnak, élükön egy olyan edző van, akit senkinek sem kell bemutatni. Lipcsei Péterrel voltunk csapattársak, mély barcikai kötődése van, innen indult, biztos mindent meg fog tenni azért, hogy sikeres legyen a csapatával. Az őszi, ottani, 1-0-s győzelmünket elfogadnám, ám komoly feladat elé nézünk, ugyanakkor szükségünk van a pontokra. Többször említettem már a szezon során, hogy vannak bizonyos követelmények, amiknek meg kell felelnünk, ilyen a fiatal játékosok szerepeltetése. A vezetőkkel való egyeztetés során ez a cél nem változott, így a hátralévő mérkőzéseken több fiatal is lehetőséget fog kapni. A rutinosabb játékosaink eddig is vezérként viselkedtek a pályán, és a pályán kívül is, erre a még előttünk lévő találkozókon még nagyobb szükség lesz. Tudom, sokan úgy gondolják, a Barcika feladta az NB I-be való jutás reményét, de eszünk ágában sincs lemondanunk az álmainkról. Azt hiszem, kevesen gondolták a bajnokság elején, hogy ez a csapat négy fordulóval a vége előtt ebben a pozícióban lesz, hogy miénk a legkevesebb kapott gól, és a második legtöbb szerzett. A csapat, és a stáb továbbra is elképesztően motivált, az utolsó leheletünkig fogunk harcolni. Teljesen mindegy, milyen összeállításban vagyunk, leszünk, a cél az, hogy győztesen hagyjuk el a pályát.

A várható kezdőcsapat: Fadgyas – Baranyai (Ternován), Polgár, Szujó, Lajcsik – Varga J., Csatári – Szabó M., Lucas, Bódi – Pethő (Katona).