Nem csak az ellenféltől, maguktól is hajtós, agresszív játékot vár

A labdarúgó NB II 28. fordulóját rendezik meg a hét végén. A vármegyei színeket képviselő együttesek közül a feljutásra is esélyes Kolorcity Kazincbarcika gárdája csak hétfőn 20 órától lép majd pályára, ugyanis az ezen körre kiírt, Budapest Honvéd elleni idegenbeli mérkőzésüket a Bozsik Arénából televíziós közvetítés mellett bonyolítják majd le. A kispestiek jelenleg a 8. helyet foglalják el (36 pont), míg az észak borsodiak a másodikat (48 pont). A másik vármegyei gárda, a Mezőkövesd Zsóry FC a hivatalos játéknapon, vasárnap gyepre lép, ugyanis a Soroksár elleni csatájuk a fővárosi alakulat pályaválasztása mellett fog kezdődni, elég későn, 19 órától. A budapestiek a 12. helyen vannak, 31 ponttal, a kövesdiek pedig a 7. pozícióban, 37 egységgel. A Soroksár legutóbb 3-2-re kikaptak Kazincbarcikán, míg az MZSFC 1-1-gyel zárta az FC Ajka elleni hazai csatát.

A Mezőkövesd csapata keményen készült a soros bajnoki csatára.

Fotó: MZSFC

Mezőkövesd: a három pontért

Csertői Aurél, a Mezőkövesd vezetőedzője így várja a 90 percet: – A múlt mérkőzésen, az Ajka ellen hat változás volt a kezdőben, döntetlen, 1-1 lett a meccs vége, összességében többet vártam, reméltem a csapattól. Egy életéért küzdő Ajka volt az ellenfelünk, amely rutinos játékosokból áll, a helyzetek itt is, ott is meg voltak, tehát nyerhettünk volna mi, de akár ellenfelünk is. A héten ugyanazt a komplex edzésmunkát végeztük, mint amit szoktuk, figyelve minden elemre. Természetesen készültünk az aktuális riválisra, a Soroksárra is, amely nincs jó pozícióban a táblázaton, alig pár pontra vannak a kieső helytől. Hajtós, agresszív játékot várok tőlük, de ezzel együtt magunktól is. A célt, hogy maradjunk benn, sikerült teljesítenünk, de a hátralévő három mérkőzésre is meg vannak a feladatok, az, hogy hozzuk ki ezekből a meccsekből a lehető legtöbbet. Sokszor elmondtam már: minden találkozó fontos, egyikre sem lehet úgy kimenni, hogy csak legyünk túl rajta. A csapatban ezúttal is lesz pár változás, lesznek akik eltiltásuk után visszatérnek, illetve van még egy-két kérdőjel, ezekben könnyen lehet, hogy csak vasárnap lesz döntés.