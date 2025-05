Egész pályás gól a kapustól és mesternégyes a kiesési rangadón - videó!

A Férfi futsal NB II, Keleti csoport, alsó-házának 7. fordulójában két vármegyei csapat is porondra lépett. A Parasznya SE Dunakesziben vendégszerepelt, míg a MEAFC-Miskolc csapata hazai pályán fogadta a nyírségieket.

Agárdy Norbert, a MEAFC egyik kulcsembere színezi a játékot hétről hétre.

Fotó: Faggyas Rita

Kupai egész pályás góljával növelte előnyét a MEAFC

Portálunk is kilátogatott a MEAFC-Miskolc mérkőzésére, ahol igazán emlékezetes pillanatoknak lehettünk szemtanúi. Kupai Szilárd a hazaiak kapusa egy egész pályás góllal lepett meg mindenkit, míg Agárdy Norbert négy gólt szerzett, ezzel kiemelkedő teljesítményt nyújtva. A találkozón több szép gól is született, ezek közül néhányról videó is készült. Ez a siker sokat jelentett a miskolci csapatnak a bentmaradás szempontjából, hiszen egy ponttal megelőzték a Nyírség csapatát amelynek egyel több mérkőzése van.

VS Dunakeszi – Kolorcity Kazincbarcika-Parasznya SE 7–4 (3–3)

Dunakeszi, 70 néző. V.: Apkó (Mákos, Mózsa).

KKPSE: Németh B. – Kiss P., Varga L., Mészáros B., Madarász. Csere: Fülöp. Edző: Pallai Gábor.

KKPSE-gólszerző: Fülöp (19., 26.), Kiss P. (14.), Varga L. (18.).

MEAFC-Miskolc – Nyírség FC 8–2 (2–0)

Miskolc, 25 néző. V.: Szabó F. (Varga, Vilmányi).

MEAFC-Miskolc: Kupai – Agárdy, Eperjesi G., Turcsik, Balogh D. Csere: Veréb, Rémiás, Sebestyén, Dankó, Czékus. Csapatvezető: Czékus Sándor.

MEAFC-gólszerző: Agárdy (4., 21., 24., 35.), Kupai (16.), Veréb (27.), Turcsik (33.), Eperjesi G. (34.).

A MEAFC-Miskolc csapata.

Fotó: Faggyas Rita

Az állás (zárójelben a hozott bónuszpontok száma): 1. Energia SC-DKV Industry 14 pont (6), 2. VS Dunakeszi 13 (4), 3. Kolorcity Kazincbarcika-Parasznya SE 10 (1), 4. MEAFC-Miskolc 7 (0), 5. Nyírség FC 6 (2).