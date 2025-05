Késett az ellenfél, de nem késett a borsodi győzelem

Labdarúgó NB II., 27. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC – Soroksár SC 3–2 (0–1)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 800 néző. V.: Sipos (Bertalan, Dobos).

Kazincbarcika: Dojcsák – Baranyai, Polgár (Ramos, 58.), Kristóf, Lajcsik – Varga J., Lucas, Kártik – Bódi (Katona, 95.), Makrai (Pintér, 75.), Herjeczki (Pethő, 58.). Vezetőedző: Erős Gábor.

Soroksár: Radnóti – Nagy O., Króner (Kékesi, 64.), Say, Vincze Á. – Vass Á. (Bagi, 71.), Németh E. – Szabó Sz. (Gálfi, 71.), Köböl, Kundrák (Dobos, 87.) – Lovrencsics. Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Sárga lap: Kristóf (52.), Varga J. (79.), ill. Króner (39.), Nagy O. (73.).

Gólszerző: Pethő (59.), Bódi (67. – 11-esből), Lajcsik (94.), ill. Lovrencsics (2.), Gálfi (79.).

Erős Gábor: – A foci az életünk, de vannak fontos dolgok az életben: Boldog Anyák Napját mindenkinek. Évek óta meghatározó csapata az NB II-nek a Soroksár, látjuk, hogy nevelik a fiatalokat. Rosszul kezdtük a meccset, a csapat erejét mutatja, hogy felálltunk, megfordítottuk az állást, aztán jött egy hidegzuhany, egyenlített az ellenfél. De nem adtuk fel, mentünk tovább, és ennek köszönhető, hogy nyertünk. Úgy beszélnek a Barcikáról, hogy mi leadjuk a pontokat, de ez nem így van. A csapat az utolsó pillanatig harcolni fog, bármilyen összeállításban. Az összképet tekintve megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, nagyon büszke vagyok a csapatra!

Lipcsei Péter: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz Kazincbarcikán. Jól kezdtünk, de a vezetés megszerzése után nem igazán tudtuk birtokolni a labdát. A második játékrészben sem voltunk túl aktívak, ezért végül vesztettünk. Célunk a bennmaradás, és mindent megteszünk ennek érdekében.

Mezőkövesd Zsóry FC – FC Ajka 1–1 (1–0)

Mezőkövesd, 500 néző. V.: Takács T. (Tőkés, Vrbovszki).

Mezőkövesd: Deczki – Kojnok, Varjas Z., Bora, Hornyák – Posztobányi, Vidnyánszky (Bertus, 75.) – Szendrei (Oláh B., 71.), Lőrinczy, Cibla (Bartusz, 71.) – Szalai J. (Gresó, 71.). Vezetőedző: Csertői Aurél.

Ajka: Horváth D. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes, Garai (Szabó B., 89.) – Csizmadia Z., Tóth G. – Major G. (Sejben, 63.), Zsolnai, Doncsecz (Borsos, 46.) – Szarka Á. (Tóth T., 46.). Vezetőedző: Hannich Péter.

Sárga lap: Szendrei (39.).

Gólszerző: Lőrinczy (31. – 11-esből), ill. Csizmadia Z. (67.).

Csertői Aurél: – Egyet kijelenthetünk, azt, hogy nem játszottunk jól. Az ellenfél kihagyta a 11-est, mi berúgtuk. Az Ajka pontrúgásait katasztrofálisan védekeztük ki, kellett hozzá a jó kapusteljesítmény. Mivel mi is álltunk szemben a kapussal, úgy vélem, igazságos a döntetlen. Önmagunkhoz képest nem játszottunk jól, viszont az is hozzátartozik az összképhez, hogy négy helyen is változtatni kellett a csapaton az előző héthez képest. Emiatt sem volt olyan gördülékeny a játékunk, de a fiatalok megmutatták, hogy tudnak futballozni.

Gaál Bálint, edző: – Összességben nagyon jó mérkőzés volt, lüktető meccset láthattak a nézők. Úgy gondolom, hogy mind a két félidőben a mi akaratunk érvényesült. Nem akarok túlozni, szerényen fogalmazva is, két-három góllal kellett volna megnyernünk ezt a meccset. Le a kalappal a játékosok előtt, hogy a kihagyott 11-es után visszajöttünk a meccsbe. Egy ilyen helyzetben lévő csapat ennyit tudott kihozni a mérkőzésből, hiába játszottunk jobban. Ha a következő három mérkőzésen is így tudunk futballozni, nem lesz gondunk a bennmaradás kiharcolásával.