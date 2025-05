A borsodi bokszlegenda: egy Kokó elleni meccs biztosan nézett lenne (fotók, videó)

Ökölvívás. Olyan rend van a portán, a lakásban, hogy arról bárki példát vehetne. Csillog a járólap, és csillog a vitrin is, amelyben a számolatlan ereklye szemez azzal, aki rájuk tekint. Isaszegi Róbert pályafutása köszön vissza minden cikkből, plakettből, éremből, kupából, övből, képekből.

Isaszegi Róbert kiváló pályafutást tudhat maga mögött

Fotó: Molnár István

– Már hatvan lettem... elment az idő... – mondja a Borsodi Bányász egykori kiválósága, aki ezután a múltra tér rá. – Sárospatakon születtem, Makkoshotykán laktunk a szüleimmel, de 1969-ben elköltöztünk Sajószentpéterre. Édesapám szabómester volt, Miskolcon volt egy varroda a Villanyrendőr közelében, édesanyám pedig szálhúzó a péteri üveggyárban. Az általános iskolát itt jártam ki, olyan négyes voltam, kedveltem a matematikát, a testnevelést, azonban a földrajz, és a kémia nem ment annyira. Aztán felvettek a Szemere Bertalan középiskolába, karosszéria lakatosnak, 1982-ben végeztem.

Örömmel gondol vissza

Az ökölvívással való megismerkedést Isaszegi Róbert így ecseteli.

– Először fociztam – árulja el. – Jól ment, szerintem, de amikor az egyik srác felrúgott, eljárt a kezem, sajnos... A szüleim azt mondták, menjek, próbáljak ki valami keményebb sportot. Mivel tudtam, hogy az itteni klubnál a labdarúgás mellett vannak bunyós edzések is, elmentem oda. Ez, ha jól emlékszem, 1978 őszén történt. Haladtam szépen előre, fejlődtem hónapról-hónapra, 1980-ban már ott voltam a zalaegerszegi serdülő országos bajnokságon, és meg is nyertem a 45 kilóban a versenyt. Óriási bokszélet volt akkor a Bányászban, ahol nagyon megbecsültek minket. Sportállásban voltunk, ugyan jártam Szeles aknán, csinálgattam ott különböző dolgokat, de a mi feladatunk az volt, hogy edzünk délelőtt, és délután is. Reggelente az erőnlétet fejlesztettük, majd a szakmai dolgok kerültek előtérbe. Még most is örömmel gondolok vissza azok a pillanatokra, a klubtársaimra, az egykori trénereimre. Foglalkoztak velem, jöttek az eredmények, a külföldi részvételek is.

A 14 országos bajnoki címet – közte 7 felnőttet – szerző volt bokszoló az alábbiakat is hozzáfűzi:

– A legendánkkal, a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóval az első találkozásom még elsőéves ifjúsági versenyzőként történt, egy budapesti korosztályos versenyen. Ő volt a felnőttek szövetségi kapitánya, ott volt minden eseményen, amelyiken csak tudott, nézte a fiatalokat. Később az egyik kedvence lettem.