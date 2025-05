Félidőben még a bográcsot keverte, majd gólt szerzett a harsányi szakács (fotók, videó)

Már-már strandra hívogató szép idő, lenyűgöző környezet, a klubház előtt éppen rotyogott a bogrács. A hétvégén a vármegyei II. osztály Közép csoportjának 24. fordulójában Harsány SE labdarúgó csapata a Borsodivánka SE-t látta vendégül – a helyszínen követtük az eseményeket. Ami nem volt egyszerű, hiszen a vendégek feltekerték a hangerőt az öltözőjükben, így hangolódtak a kezdésre.

Harsány SE gárdája nem szerepel túl rózsásan Fotó: Ráski Gergő

Harsány SE: felvenni a lépést

– Nemrégen lettem elnök, 2022-ben vettem át az elnökséget, előtte is már aktívan részt vettem a szervezésben – nyilatkozta Hegedűs Krisztián, a Harsány SE klubelnöke, majd így folytatta: – Nagyon aktív élet folyik itt, több mint hetven gyerekünk van, akik a Bozsik program kereteiben játszanak, felnőtt csapatunk is van, U19-es is van, igyekszünk megfelelni mindennek, ami nem egyszerű. Az anyagiak eléggé korlátozottak, azonban próbálkozunk mindig, hogy mindent megteremtsünk. A pályát is én nyírom, én festem, imádom ezt a csapatot, ez az életem. A cél a biztos bennmaradás a vármegyei II. osztályban. Sajnos, nem szerepelünk valami rózsásan, eléggé hátul vagyunk most a bajnokságban. Azt gondolom, a mi anyagi adottságainkhoz mérten próbálunk csapatot is csinálni, azonban nem vagyunk ellátva itt szponzorokkal.

Megemlítette még az alábbiakat is Hegedűs Krisztián:

– Az Önkormányzat által kapott pénzből tartjuk fent a klubot – húzta alá. – Lényegében egy baráti társaság van a focicsapaton belül, benzin támogatást tudunk biztosítani, semmi többet, ezért is állunk a tabella hátsó felében. De: mindig biztosabb az, hogy le tudjam nyugodtan hajtani a fejem, hogy nem tartozok senkinek... A játékosok szeretnek jönni focizni, hazai meccseken általában főzni szoktunk, úgyhogy a végén van egy kis vendéglátás, sörözés. Csapatépítés szempontjából az nagyon fontos, milyen a csapatszellem.

A Közép csoport, ahol mi is vagyunk, sokkal erősebb, mint a Kelet és Észak csoport. Tudomásul kell venni, hogy mi egy kis település vagyunk, mintegy 2000 fős, itt van Nyékládháza vagy Mezőcsát, amelyek városok, s azért ők jóval több támogatást kapnak. Ám megpróbáljuk felvenni a lépést is velük, a tisztes helytállás mindig értékes. Nálunk az az irigylésre méltó, hogy ketten, Gável András ,, Pepé" -vel koordináljuk a dolgokat, mindenhol megpróbálunk helyt állni, megfelelő létszámmal. A továbbiakban is azt szeretném, hogy a Bozsik Program, ameddig engedi a rendszer, legyen fontos a benne lévő 70 gyereknek. Levegőn töltsék az időt, érezzék jól magukat, ne üljenek a számítógép előtt. Nekünk ez lenne a jövő és a cél. A gyerekek imádják Gável Andrást, az óvodás gyerekeken át az iskolásokig, vannak olyan gyerekeink is, akik eljöttek más településekről hozzánk.