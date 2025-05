Optimistán mennek a miskolci ralisok a mumus helyszínre

Háromezer helyett ezúttal csak háromszáz kilométert kell Hadik Andrásnak és Juhász Istvánnak utazni ahhoz, hogy elérjék a következő ERC futam központját. A szezonnyitó spanyol hétvége után most a nagy érdeklődéssel várt magyar verseny következik. A párosok a Balaton-felvidéken, murvás szakaszokon mérik össze az erejüket. A miskolci egység jól kezdett az EB-n: Andalúziában a nagy abszolút értékelést nézve a tizenötödik helyen zártak, az ötven év feletti versenyzők számára kiírt master kategóriában pedig Jos Verstappen mögött a másodikként zárták a futamot. Erre pedig lehet építeni, még akkor is, ha aszfalt helyett ezúttal murván kell bizonyítani.

Hadik András és Juhász István egysége Veszprémbe látogat.

Fotó: Marosréti Ervin

Hadik András: Nincs szoros barátság

- Szerencsésebb a helyzet mint a szezonnyitó előtt - árulta el érdeklődésünkre Hadik András. - Nem kell annyit utaznunk és a szakaszokat is jól ismerjük. Veszprémben számtalan alkalommal indultunk már, mégsem sikerült a helyszínnel szoros barátságot kötni. Valami ugyanis mindig közbejött. Defekt, kitört alkatrész, baleset, vagy egyéb hátráltató tényező nehezítette a dolgunkat, ami mindig kihatott a teljesítményünkre. Talán majd most minden jól alakul. Optimisták vagyunk, mert az Eb első hétvégéjéről jó élményekkel tértünk haza, ezt szeretnénk az előttünk álló hétvégére tovább vinni.

A Veszprém környéki pályákkal kapcsolatban Hadik András megjegyezte: sok minden múlik rajtuk, viszont a környezet teljesen kiszámíthatatlan. Bármikor előkerülhet a földből egy kő, ami könnyen defektet okozhat, ez pedig egy taktikailag jól felépített versenyt is hamar tönkretehet. A tudás mellett a hazai murván tehát kell egy kis szerencse, ezért az erőviszonyokkal kapcsolatban szinte lehetetlen jósolni.

Más kávéház

- Most már néhány éve úgy versenyzünk, hogy egyáltalán nem feszegetjük a határainkat. Augusztusban 51 éves leszek, a hosszú pályafutásom alatt sokat tanultam. Nem akarok olyan helyzetekbe belemenni, miből autó törés vagy baleset lehet. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem fogunk gyorsan közlekedni, de a realitások talaján maradunk. Azokkal a huszonévesekkel, akik ezzel kelnek és fekszenek, érzésem szerint nem tudjuk felvenni a tempót. Még akkor sem, ha a pályaismereti előny nálunk és a többi magyar egységnél van. Természetesen az időket nézni fogjuk, de reálisan a master kategóriában lesz esélyünk maradandót alkotni. Spanyolországban megtapasztaltuk, hogy az ERC azért teljesen más kávéház mint a magyar bajnokság. Több a gyorsasági össztáv, de már a pályák felírása is pontosabb és gyorsabb munkát igényel tőlünk. Tudjuk, hogy mi vár ránk, bízom benne, hogy a tudásunk mellett ezúttal Veszprémben a szerencse is mellénk áll.