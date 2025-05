Minden olyan lehet, mint régen! A GRUND applikáció segítségével egyetlen pálya sem maradna üresen +fotók

Egyedülálló együttműködés született Miskolc Város Önkormányzata és a GRUND Mozgalom között, amelynek célja, hogy a városban egy modern, digitálisan működő sportközösségi rendszer alakuljon ki. A kezdeményezést pénteken jelentették be egy sajtótájékoztató keretében, amelyet az ifjúsági sportpályán tartottak. A sajtótájékozatatón részt vett a DVTK labdarúgója, Gera Dániel is, akit Terdik Gábor keresett fel a projekttel kapcsolatban, amire ő egyből igent mondott, hiszen gyerekkorában édesapjával ő is rengeteget járt ki a grundra.

A GRUND sajtótájékoztatóján Gera Dániel mellett megjelent többek között Kányási Veronika és Aho Nina is.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Digitalizált sportélet a GRUND applikációval

A projekt egyik legfontosabb eleme a GRUND Applikáció bevezetése, amely új lendületet adhat a miskolci közösségi sportéletnek. Az alkalmazás segítségével hatékonyabban lehet kihasználni a városi sportpályákat, miközben egyszerűbbé válik a közösségi sportesemények megszervezése is.

Hollósy András, sportért is felelős alpolgármester elmondta:

A kezdeményezés célja a közösségi sportélet újjáélesztése. Az applikáció összehozza a sportolni vágyókat és a helyi közösségeket. Miskolc digitális fejlődése szempontjából is kulcsfontosságú a projekt, hiszen a város célja, hogy a Mesterséges Intelligencia tesztvárosává váljon.

A grundok újra megtelhetnek élettel

Terdik Gábor, a GRUND Mozgalom Egyesület elnöke szerint napjaink egyik legnagyobb kihívása, hogy újraélesszük a valódi közösségeket.