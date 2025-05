Történelmi kassai győzelem Nagyszombatban

A szlovák labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az FC Kosice idegenben aratott 1–0-s győzelmet a Trnava (Nagyszombat) felett, ezzel története első sikerét könyvelhette el a Spartak otthonában. A győztes gólt a 37. percben Giannis Niarchos szerezte, miután Sovic remek kiugratásával tört kapura, és a rövid sarokba helyezett.

FC Kosice gárdája győztesen hagyta el a pályát. Fotó: Tomas Cicon

FC Kosice egy góllal jobbnak bizonyult

Roman Skuhravy, a többségi magyar tulajdonban lévő vendégcsapat vezetőedzője több változtatást is eszközölt a kezdőcsapatban az előző fordulóhoz képest.Bár a védelem változatlan maradt, a középpályán és a támadósorban összesen öt új játékos kapott lehetőséget. A mérkőzés már az első félidőben nagy iramot hozott. Kassai oldalról Sovic, a hazaiaktól pedig Ofori és Kratochvíl veszélyeztettek, de mindkét kapus – különösen a kassai Sípos – remekül állta a sarat. A félidő hajrájában jött a fordulópont: Sovic fantasztikus passza után Niarchos értékesítette a helyzetet, megszerezve ezzel a vendégek vezető gólját. A hazaiak a szünet előtt még egyenlíthettek volna, de Bolaji ziccerét bravúrral hárította Šípoš. A második félidőben a Trnava mindent megtett az egyenlítésért, több ígéretes helyzetet is kidolgozott – Paur fejese, Procházka közeli próbálkozása és Krivák lehetősége is komoly veszélyt jelentett –, de a

kassai kapus parádés védései rendre megakadályozták a gólszerzést. A kassaiak kontrákból többször is lezárhatták volna a meccset, de Fasko és Kenzhebek próbálkozásai kimaradtak. A hajrában ugyan Niarchos második sárgájával kiállt, de az eredmény nem változott: a Kassa megszerezte szezonbeli egyik legnagyobb győzelmét.