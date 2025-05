Nagyon fontos meccs: egy-két ember jó teljesítménye nem elég

Az első csatát a MAFC csapata hozta a Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika ellenében a férfi röplabda Extraliga 3. helyért zajló csatájában, így a fővárosiak előnyre tettek szert a párharcban. Szerdán este a második találkozót vívják meg a felek, a helyszín ezúttal a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont lesz, a labda 19 órakor indul majd útjára. A ,,vegyészek" nagyon szeretnének nyerni, ugyanis ha nem sikerül, akkor könnyen elképzelhető, hogy ebben a szezonban utoljára látják a szurkolóik hazai környezetben az együttest. Toronyai Miklós vezetőedző úgy gondolja, tanulni kell a nyitó felvonáson elkövetett hibákból.

A férfi Extraliga 3. helyéért harcolnak a csapatok Fotó: Dömötör Csaba

Röplabda: Férfi Extraliga, rájátszás a 3. helyért, 2. mérkőzés

Green Plan-Vegyész RC Kazincbarcika – MAFC (Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, szerda, 19.00).

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Sajnálom, hogy nem sikerült a MAFC pályaelőnyét elvenni az első meccsen. A fővárosiak kihasználták azokat a hibákat, amiket mi elkövettünk. Az eredmény, a 3:0-as kicsit csalóka volt, mert szoros szettek voltak, sőt, a második és a harmadik játszmában, a végjátékban mi vezettünk, ám becsúsztak olyan rontások, amiket nem kellett volna elkövetnünk, előtte beszéltünk is az ilyen szituációkról. Mi is hozzájárultunk tehát a MAFC győzelméhez, azonban ez az érdemükből nem vont le semmit. Amennyiben a szóban forgó rontásokat ki tudjuk küszöbölni, akkor itthon egyenlíteni tudunk a párharcban. Azért a MAFC nem véletlenül lett harmadik az alapszakaszban, és az elődöntőben is jó teljesítményt nyújtottak a Fino Kaposvár ellen. Elég erős csapat, nálunk nem elég egy-két ember jó teljesítménye, mindenkitől kell a megfelelő produkció, akkor tudjuk megverni őket.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1-0, a MAFC javára.