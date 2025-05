A cserecsatár fejese egyet ért, elmaradt a siker - Fotók

A folytatásban

Valdas Dambrauskas is érezte, hogy a támadó játék elég vérszegény volt, így cserélt a szünetben, Skribek helyére Rakonjac érkezett. Azonban a Zete állt közel a gólhoz, ugyanis a második felvonás első percében Bakti találta el 19 méterről jobbal a jobb kapufát, majd Dénes lövése zúgott el a jobb sarok mellett. Mezőnyfölényt ki tudott alakítani a DVTK, de az akcióknak, nem volt igazából kimenete, így Gundel-Takácsnak nem volt mit védenie. Az 57. percben Csonka került ziccerbe, 6-7 méterre a diósgyőri kaputól, de egyik lábával elrúgta a labdát a másik elől... A válasz Rakonjac pontos fejesének ,,képében" érkezett, a légiós támadó szépen fejelt egy beadás után a ZTE kapujának jobb oldalába, 1–0. Mihalecz István nem sokkal később hármas cserére szánta el magát, mást nem tehetett, kellett volna a pont (vagy a pontok) a kiesés elkerüléséért zajló harcban. Holdampf életerős, megpattanó lövése nem volt csúnya, és Almási fejese sem, de nem volt eléggé helyezett. A 80. percben jött egy másik csereember, a ZTE-től Ipalibo, aki nagyon nagy gólt lőtt, 1–1. Erre a hazai szakvezetőnek kellett lépnie, lépett is, a kérdés már csak az volt, hogy ezen két váltás még hoz-e ,,valamit". A 92. percben saját csúsztatott fejest (Rakonjac) védett Odyntsov, illetve Sajbánnak is volt egy lövése, és Almásinak bólintása. A második félidő jobb volt, mint az első, a két cserejátékos egy-egy találata egy-egy pontot ért. A Dambrauskas-éra 10. pontja, és 4. döntetlenje született meg. Még három meccse van a DVTK-nak a bajnokság befejezéséig: Nyíregyházán, és Felcsúton, illetve hazai környezetben az MTK ellen.