Mindennek össze kell állnia - állítja a vezetőedző

Az utolsó három fordulón belül jár a labdarúgó NB I 2024/2025-ös szezonja, rövidesen, a 21. hét végén (a pontos kezdési időpontok később lesznek kijelölve) befejeződik majd az aktuális pontvadászat. Most, a 31. körben a DVTK csapata idegenben szerepel, a Nyíregyháza Spartacus vendégeként lép pályára, mégpedig vasárnap 15.30-tól. A Diósgyőr egy ideje ,,betonbiztosan" a hatodik helyen áll, és pozitív eredmények esetén akár még ötödik is lehet, viszont a Spartacus ,,pengeélen táncol", ádáz csatát vív a kiesés elkerülése érdekében.

A DVTK szeretné megnyerni a keleti derbit.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Pillanatnyilag egy pontra vannak az utolsó előtti, már búcsúzó pozíciótól, így számukra minden egyes pont, leginkább győzelem különösen értékes (lehet). Csupán a tények kedvéért: a borsodi piros-fehérek még fogadják majd az MTK Budapestet, illetve ellátogatnak Felcsútra, a PAFC-hoz, míg a nyírségieknek lesz egy újpesti fellépése, illetve a pontvadászatot hazai környezetben, a Zalaegerszeg ellen fogják zárni. A DVTK tavaly október 5-én nyerni tudott a Szpari pályaválasztása mellett, 2-0-ra, Edomwonyi és Gera találatával, ugyanakkor a szabolcsi piros-kékek idén február 15-én visszavágtak Miskolcon, mivel 2-1-re győztek (Rakonjac, illetve Beke és Babic talált be a kapuba). Ezen kedvezőtlen eredmény a diósgyőri tréner, Vladimir Radenkovic állásába is került, akit egy meccsre Vincze Richárd, majd Valdas Dambrauskas követett. Váltás Nyíregyházán is volt, Tímár Krisztián helyett már Szabó István a szakvezető.

DVTK-szurkolók: Összesen hatszázan

Az előzetes hírek szerint a keleti rangadón telt ház, mintegy 8000 néző várható, a diósgyőri szurkolók részére biztosított tikettek nagyon gyorsan elfogytak. A DVTK közölte:

„A DVTK klubvezetése hivatalos úton kérte a hazai klubot, hogy biztosítsanak legalább ugyanannyi belépőjegyet a Diósgyőr szurkolói számára, mint korábban a DVSC drukkereinek, de ez a kérés elutasításra került, így összesen 600 piros-fehér szimpatizáns buzdíthatja a DVTK labdarúgóit a Nyíregyházi Városi Stadion vendégszektorában.”

A vendégek szurkoló táborának nagy része ezúttal egyébként nem vonattal veszi célba a Nyírséget, hanem kisbuszokkal, és személygépkocsikkal mennek az összecsapásra.