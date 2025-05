Ennyi vendégszurkoló várható a keleti derbin!

Vasárnap Nyíregyházára látogat a DVTK élvonalbeli labdarúgó-csapata. A múltban számtalan alkalommal volt olyan, hogy megtelt a vendégszektor a szabolcsi vármegyeszékhelyen, de volt olyan is (amikor egyik, vagy másik, vagy mindkét klubnak nem ment olyan jól az aktuális bajnokságban), hogy nem. Akadt olyan eset is évtizedekkel ezelőtt, amikor a diósgyőri szurkolók mindenfajta felvezetés nélkül mentek a stadionhoz a helyi MÁV pályaudvarról, miközben összetűzésbe keveredtek a Szpari-szimpatizánsokkal, illetve a rendőrökkel is. Ezen idők azonban már elmúltak, hiszen szigorodott nem csak a törvényi szabályozás, hanem az is, hogy a különböző szurkolói csoportok szervezetten, szervezett biztosítási körülmények között vonulnak, ha például idegenben lép pályára csapatuk.

DVTK szurkolók vonulása.

Fotó: Homoky György

DVTK: Perceken belül elfogyott

A két gárda őszi, nyíregyházi meccsén is ez történt, az állomástól mintegy 600 DVTK-szimpatizáns vonult a Spartacus stadionjáig, miközben nótákat, rigmusokat énekeltek.

A piros-fehérekért szorítóknak különösen emlékezetes azon nyíregyházi találkozó, amikor a tét az NB I-be való visszakerülés volt. A 14 évvel ezelőtti összecsapásra előzetesen kevesebb jegyet kapott a DVTK, de aztán az egyeztetéseknek köszönhetően a szabolcsi klub vezető hajlottak arra, hogy több jegyet biztosítsanak a régi stadionban, így az egyetem felé eső kanyart teljes egészében megnyitották a diósgyőri szurkolók előtt. A közel 2000 fős diósgyőri tábor a DVTK 2–3 -s sikerét ünnepelhette. A DVTK góljait Abdouraman, Rakovic és Dobos szerezték. Utóbbit a játékvezető 74. percben kiállította (0–3), de tíz emberrel is sikerült a három pontot elhozni a vasgyáriaknak.

Most azonban az 1200 fős vendégszektorba, mindössze 600 jegyet biztosított a hazai klub a piros-fehér szurkolóknak, amelyek hét perc alatt elfogytak. Ebből 200 belépőjegyet az őszi találkozóhoz hasonlóan, hétfő délelőtt 10 órától a szervezett szurkolói csoportok tagjai vásárolhatták meg kifejezetten az ő számukra készült kuponkóddal, amiket a DVTK adott át a Koordinációs Iroda vezetésének. Értesüléseink szerint több jegyet már nem ad a nyíregyházi klub.